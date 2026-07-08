La DIDA anuncia acción de amparo colectivo tras suspensión de servicios de Andeclip a dos ARS

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) anunció que recurrirá a los tribunales mediante una acción de amparo colectivo, luego de que la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) decidiera suspender, a partir del 14 de julio y por tiempo indefinido, los servicios a los afiliados de las ARS Primera y Futuro.

A través de una nota de prensa, el director general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que la institución actuará de inmediato para salvaguardar el derecho a la salud de los afiliados y recordó que el acceso oportuno, continuo y sin interrupciones a los servicios sanitarios es un derecho fundamental protegido por la Constitución de la República, la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la Ley General de Salud No. 42-01.

"Los conflictos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud no pueden resolverse en detrimento de los afiliados. Ninguna diferencia administrativa, financiera o contractual entre las partes puede poner en riesgo la salud de la población", enfatizó Báez.

El funcionario recordó que Andeclip informó que la suspensión afectará inicialmente a los afiliados de Primera y Futuro, aunque las clínicas mantendrán la atención en las áreas de emergencia y las unidades de cuidados intensivos.

"Nos vemos en los tribunales", escribió el funcionario en una historia en Instagram sobre un video con declaraciones de Rafael Mena, director de Andeclip, dando a concer las suspensiones.

El director general reconoció que los prestadores tienen legítimo derecho a plantear y defender sus reclamaciones, pero subrayó que para ello existen mecanismos legales e institucionales que permiten dirimir esas controversias sin interrumpir la atención médica que reciben los afiliados.

Recordó, además, que las ARS administran recursos destinados exclusivamente a las prestaciones del Seguro Familiar de Salud, por lo que esos fondos deben garantizar el acceso efectivo al Plan de Servicios de Salud (PDSS) y no pueden verse comprometidos por disputas entre los actores del sistema.

Mantiene vigilancia

La DIDA informó que mantiene una vigilancia permanente sobre la situación y que ejercerá todas las acciones legales y constitucionales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los afiliados.

La institución reiteró que sus canales de orientación y asistencia permanecen disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

"La misión de la DIDA es defender a los afiliados y velar por que reciban las prestaciones que les garantiza la ley. Ante cualquier medida que limite o interrumpa el acceso a los servicios de salud, actuaremos con la firmeza que exige la protección de ese derecho fundamental", concluyó Báez.