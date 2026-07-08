ARS Futuro solicita reunión a la Andeclip para tratar la suspensión de sus servicios

La aseguradora de salud Futuro ARS informó en la tarde este miércoles que no es parte de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), ni del diálogo que el gremio ha mantenido con la Asociación de Clínicas Privadas (Andeclip) para tratar los temas de tarifas que generaron el llamado a suspensión de los servicios médicos.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la ARS afirmó que se sorprendió de la suspensión de los servicios a sus afiliados de parte de las clínicas privadas, anunciado este día en una rueda de prensa, y aseguró que desconoce las causas que motivaron la iniciativa.

La administradora de riesgos de salud pidió una reunión a Andeclip para llegar a un acuerdo.

"Nuestras tarifas siempre han sido acordadas individualmente y consensuadas con cada clínica, las cuales generalmente en promedio se encuentran entre un 25 % y un 30 % por encima del promedio que pagan las ARS que se encuentran en negociaciones con la Andeclip", destacó.

Solicita reunión

Futura solicitó formalmente una reunión al comité ejecutivo de la junta directiva del Andeclip para conocer los motivos del llamado a suspensión de sus servicios.

Manifestó que, una vez evaluada la situación, confía en que Andeclip procederá a revocar esta decisión y a excluir a Futuro ARS de una medida "de la cual nunca debimos formar parte".

Hizo un llamado de tranquilidad a sus afiliados, a las empresas relacionadas, corredores de seguros y demás aliados.

"Pueden contar con la seguridad de que bajo cualquier circunstancia de manera responsable Futuro ARS garantizará a través de su red de prestadores el acceso pertinente a los servicios de salud a nivel nacional", dijo.

En el comunicado, la entidad agradeció a la gran mayoría de clínicas que brindan servicios a sus afiliados y que les contactaron una vez fueron conocedores de la noticia para asegurar la normal continuidad de servicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-08-at-91155-pm-0317a264.jpeg Comunicado íntegro de Futuro ARS (FUENTE EXTERNA)