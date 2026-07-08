HOMS reúne a especialistas internacionales para actualizar abordaje de las enfermedades del hígado

La doctora Brígida Navarro, jefa del Servicio de Gastroenterología del HOMS, destacó que el curso forma parte del compromiso institucional del centro. ( FUENTE EXTERNA )

El impacto del consumo de alcohol como una de las principales causas de enfermedad hepática crónica y la actualización de las terapias que están transformando el manejo de estas patologías fueron algunos de los temas centrales del III Curso Internacional de Hepatología Clínica HOMS-Puerta de Hierro, organizado por el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

La jornada reunió a más de 250 médicos, gastroenterólogos, hepatólogos e investigadores de República Dominicana y del extranjero, así como a 155 especialistas que participaron de manera virtual desde diversos países, para analizar los avances científicos más recientes en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepáticas.

Entre las conferencias más relevantes figuró la del profesor Marco Arrese, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien abordó el impacto del consumo de alcohol en la salud hepática.

El especialista explicó que el alcohol constituye una de las principales causas de enfermedad hepática crónica, cirrosis y cáncer de hígado, y advirtió que, en pacientes con hígado graso o hepatitis virales, incluso pequeñas cantidades pueden acelerar la progresión de la enfermedad y aumentar el riesgo de desarrollar cirrosis y cáncer hepático.

La Dra. Brígida Navarro, jefa del Servicio de Gastroenterología del HOMS, destacó que el curso forma parte del compromiso institucional con la formación médica.

"Dentro del compromiso que tiene el Hospital Metropolitano de Santiago y su Centro de Estudios Digestivos está no solamente la parte asistencial, sino también la educación continua compartida con nuestros colaboradores y con todos los médicos interesados en el estudio de las enfermedades hepáticas", expresó.

De su lado, el Dr. José Luis Calleja, jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, resaltó la importancia de este tipo de encuentros ante la alta incidencia de estas patologías.

"Las enfermedades hepáticas son muy frecuentes y prevalentes. Por eso es importante realizar cursos de actualización que resuman los avances más importantes en su diagnóstico y tratamiento", afirmó.

Mientras, la Dra. Christie Perelló, jefa de la Unidad de Hepatología del HOMS, explicó que la actividad busca fortalecer la atención especializada en el país.

"El objetivo de esta tercera jornada internacional de hepatología clínica es elevar la hepatología y el diagnóstico de las enfermedades hepáticas en la República Dominicana", señaló.

Agregó que el programa incluyó actualizaciones sobre enfermedades autoinmunes, hepatitis virales, cáncer hepático y enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica (MASLD), una de las patologías de mayor crecimiento a nivel mundial.

El III Curso Internacional de Hepatología Clínica HOMS-Puerta de Hierro reafirmó el compromiso del HOMS con la educación médica continua y la incorporación de los avances científicos para fortalecer la atención de los pacientes con enfermedades hepáticas.

Sobre el Centro de Estudios Digestivos HOMS

El Centro de Estudios Digestivos del HOMS es un espacio especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato digestivo, equipado con tecnología avanzada y atendido por un equipo médico altamente capacitado.

Está conformado por cuatro unidades orientadas al manejo integral de estas afecciones y, además, acreditado por Accreditation Canada, nivel Platino.

El Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) es el principal centro hospitalario privado del norte de la República Dominicana y uno de los más avanzados de la región. Acreditado por Accreditation Canada en categoría Platino, cumple con más de 1,800 estándares internacionales en atención médica, seguridad del paciente y calidad asistencial.