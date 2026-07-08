Realizan jornada científica para fortalecer la investigación en salud en América Latina y el Caribe

Parte del grupo de investigadores, profesionales de la salud y representantes de instituciones académicas que participaron en la jornada científica, celebrada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( FUENTE EXTERNA )

Representantes de organizaciones nacionales e internacionales se reunieron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para participar en la Jornada Científica "Colaborar, innovar, transformar: Comunidad de Práctica de The Global Health Network Latinoamérica y el Caribe (TGHN LAC)", un espacio de intercambio y debate científico sobre investigación en salud.

La actividad estuvo orientada a promover herramientas, recursos y redes que contribuyan al desarrollo de investigaciones de alta calidad con impacto en la salud comunitaria de América Latina y el Caribe, así como a fortalecer la cooperación regional y el intercambio de conocimientos entre investigadores, profesionales de la medicina, personal de enfermería e instituciones académicas.

Mediante una nota de prensa, la Fundación Etikos, institución anfitriona y organizadora del evento, informó que la jornada fue diseñada para conectar a actores clave, compartir experiencias exitosas y construir soluciones innovadoras que impulsen la investigación en salud pública y enfermería en la región.

La apertura estuvo a cargo de Mercedes Rumi, representante de TGHN Global, quien presentó la visión estratégica y las perspectivas de expansión de la red en América Latina y el Caribe. Posteriormente, la agenda incluyó la presentación de experiencias de los Clubes de Investigación y una demostración de las capacidades de la plataforma.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro reunió a representantes de organizaciones nacionales e internacionales y formó parte de un ecosistema de debate científico iniciado el pasado 24 de junio.

Panel de capacidades

Como parte del programa académico se desarrolló un panel sobre capacidades investigativas, en el que se analizaron métodos, recursos y herramientas para fortalecer la salud pública y la enfermería.

El debate contó con las ponencias de las expertas Luz Melania Uribe y Virtudes Méndez (docentes de la UASD), Xiomara Medina (IAV Honduras) y Daniela Morelli (Global Research Nurses, IECS Argentina), bajo la moderación del doctor Nelson Martínez, de la Oficina Nacional de Investigación en Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Asimismo, se realizó una mesa regional de diálogo en la que se abordaron temas como el hermanamiento institucional, la ética, la integridad científica y las prioridades de investigación.

El panel estuvo integrado por Alquidia M. Durán de Jesús (directora de la Escuela de Enfermería de la UASD), Lucy Del Carmen Luna (Colombia), Meregilda Familia (Docente UASD), Eddys Rafael Mendoza Marrero (Fundación Etikos) y Daniela Morelli (IECS Argentina), con la moderación de la doctora Cristiani Machado (Fundación Oswaldo Cruz).

El acto de clausura estuvo encabezado por el presidente de la Fundación Etikos, Julio Canario, quien presentó las conclusiones del encuentro y la hoja de ruta para fortalecer la colaboración regional.

"La colaboración estrecha entre el sector clínico, los investigadores, los tomadores de decisiones y las organizaciones comunitarias permite generar soluciones sostenibles bajo tres pilares fundamentales: relevancia, sostenibilidad y ética", expresó Canario.