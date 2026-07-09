La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) depositó este jueves ante la Procuraduría un recurso de amparo colectivo para evitar la suspensión de los servicios de salud anunciada por la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) Primera y Futuro, y solicitó al tribunal imponer una astreinte de 5 millones de pesos diarios en caso de incumplimiento de una eventual decisión judicial.

En representación de la DIDA, la abogada Zuny Arias explicó que la institución presentó la acción constitucional junto a su equipo jurídico y técnico con el objetivo de proteger el derecho a la salud de los afiliados, quienes, afirmó, no deben verse afectados por el conflicto entre las ARS y los prestadores privados.

"Nuestra intención es que el diálogo prime y que bajo ningún concepto los afiliados tengan que pagar las consecuencias de un conflicto que en estos momentos corresponde a las ARS y a los prestadores de servicios de salud", expresó.

Arias aclaró que la DIDA no participa en las negociaciones entre las partes y que su papel se limita a velar por la protección de los derechos de los usuarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

"Nosotros, como entidad defensora de los derechos, no somos parte del diálogo. Nuestra competencia es velar porque el derecho de los afiliados sea salvaguardado, sea respetado y no se vulneren sus derechos a la prestación y a la atención de salud cuando les corresponda", indicó.

La representante de la DIDA explicó que el recurso de amparo busca impedir que la suspensión de servicios afecte a más de un millón de afiliados a estas dos ARS y expresó su confianza en que, por la naturaleza expedita de este tipo de acciones constitucionales, el tribunal emita una decisión antes de que la medida pueda ejecutarse.

Proteger a los afiliados

Respecto a la sanción solicitada, Arias informó que la DIDA pidió al tribunal imponer una astreinte de cinco millones de pesos diarios si las clínicas desacatan la decisión que eventualmente ordene mantener la atención a los afiliados.

"Estamos solicitando una astreinte diaria de cinco millones de pesos en caso de que no correspondan a lo que disponga el tribunal, porque estamos hablando de más de un millón de afiliados que nosotros representamos en el país", reiteró.

Al ser consultada sobre si el derecho a la salud prevalece sobre la libertad de empresa, la abogada respondió que "los afiliados no pueden convertirse en víctimas de diferencias contractuales entre las ARS y los prestadores de servicios de salud".

De acuerdo con Andeclip, la medida entraría en vigor el próximo 14 de julio, exceptuando las emergencias y pacientes hospitalizados.