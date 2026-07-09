Primera ARS confía en alcanzar una solución con Andeclip antes del 14 de julio

ARS Primera espera encontrar una solución con Andeclip antes del 14 de julio. ( FUENTE EXTERNA )

ARS Primera afirmó este miércoles que mantiene abierto el llamado a diálogo con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) para evitar la suspensión de servicios anunciada por ese gremio para el próximo 14 de julio y aseguró que realiza "todos los esfuerzos necesarios" para alcanzar un acuerdo antes de esa fecha.

En un comunicado, la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) indicó que su principal compromiso es garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud de sus afiliados y que ha mantenido una postura orientada al consenso desde el inicio de las negociaciones.

"Ante el anuncio realizado por la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) sobre una eventual suspensión de servicios programada para el próximo martes 14 de julio, queremos informar que mantenemos abiertas las conversaciones y continuamos realizando todos los esfuerzos necesarios para alcanzar una solución mediante el diálogo antes de la fecha anunciada", expresó la entidad.

ARS Primera sostuvo que, durante el proceso, los diferentes actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social han permanecido informados sobre el desarrollo de las conversaciones y manifestó su confianza en que será posible alcanzar un acuerdo que preserve el acceso a los servicios de salud y la sostenibilidad del sistema.

"Desde el inicio de este proceso hemos mantenido una posición abierta, participativa y orientada a la búsqueda de consensos, siempre poniendo en el centro a nuestros afiliados y la estabilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social", sostiene.

Minimizar impacto en los afiliados

Asimismo, informó que activó las previsiones necesarias para garantizar la continuidad de la atención a través de su red de prestadores, con el objetivo de minimizar cualquier impacto para los afiliados en caso de que la medida anunciada por Andeclip llegue a materializarse.

El pronunciamiento de la aseguradora se produce luego de que Andeclip anunciara que, a partir del 14 de julio, suspenderá los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una actualización de las tarifas que reciben por las atenciones médicas.

La medida excluye las emergencias y los pacientes hospitalizados.





"Reiteramos nuestra disposición permanente al diálogo y a la construcción de soluciones responsables que beneficien a los afiliados, a los prestadores y a todos los actores del sistema de salud", concluyó ARS Primera en el comunicado.