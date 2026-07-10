Más de 5 mil neonatos fueron trasladados por la DAEH en el primer semestre de 2026

Ambulancia de la DAEH equipadas con incubadoras y ventiladores para movilizar a pacientes neonatales e infantiles. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) informó que realizó 5,268 traslados interhospitalarios seguros de pacientes neonatales e infantiles a nivel nacional durante el período enero-junio de 2026.

El director de la entidad, Juan Manuel Méndez García, explicó que el programa tiene como objetivo proteger la vida de los recién nacidos y niños, además de contribuir a la reducción de los indicadores de mortalidad neonatal e infantil en el país.

A través de una nota de prensa, la institución señaló que durante los primeros seis meses del año fueron trasladados de manera segura y gratuita 1,567 neonatos de hasta 28 días de nacidos y 3,701 infantes entre 29 días y 12 años de edad en unidades de la DAEH distribuidas en las 31 provincias del país.

La entidad señaló que estos traslados interhospitalarios representan el 12.1 % del total de movilizaciones realizadas de un centro de salud a otro durante el período señalado.

Aumento de servicios

La institución añadió que al comparar las cifras del primer semestre de 2026 con el mismo período de 2025, se realizó 650 traslados de neonatos durante ese mismo período, mientras que en 2026 la cifra aumentó a 4,618 traslados.

La DAEH reafirmó que garantiza que los recién nacidos e infantes reciban atención especializada y oportuna en situaciones de emergencia, mediante ambulancias equipadas con tecnología adecuada para este tipo de pacientes.

Las unidades cuentan con incubadoras, ventiladores y personal capacitado, con el propósito de cumplir con estándares de calidad y seguridad durante el traslado.