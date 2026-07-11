ARS Futuro garantiza que habrá continuidad de los servicios ante paro anunciado por Andeclip

Fachada de la oficina de ARS Futuro en Bonao. ( FACEBOOK ARS FUTURO )

La Administradora de Riesgos de Salud (ARS) Futuro llamó a la calma a sus afiliados al garantizar que los servicios de salud continúan prestándose con normalidad, pese al paro anunciado por la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) para el próximo 14 de julio, y aseguró que trabaja para resolver la situación mediante el diálogo con la entidad que agrupa a las clínicas privadas.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la ARS afirmó que actualmente "todos los servicios de salud están y continúan con total normalidad", incluyendo los ofrecidos en las clínicas que forman parte de Andeclip.

La aseguradora indicó que dispone de una red de más de 8,200 prestadores a nivel nacional, lo que, según explicó, garantiza el acceso de sus afiliados a consultas, procedimientos y demás servicios médicos sin interrupciones.

"Puedes ir a tus consultas, tus procedimientos, tus citas sin ningún cambio y estamos comprometidos con que esta normalidad se mantendrá", expresó la entidad.

Asimismo, reiteró su interés de mantener el diálogo con la junta directiva de Andeclip para conocer las razones de la medida anunciada y buscar una salida al conflicto previo a la llegada del 14 de julio.

"Estamos seguros de que una vez nos sentemos a conversar esa situación va a quedar totalmente aclarada", manifestó.

Hasta la fecha, no se ha dado a conocer el levantamiento del paro fruto de estas conversaciones.





Detalles del paro anunciado

Futuro ARS también exhortó a sus afiliados a comunicarse con sus canales de atención en caso de tener inquietudes o requerir orientación sobre citas o servicios programados.

El pronunciamiento después de que Andeclip anunciara la suspensión, a partir del 14 de julio, de los servicios electivos a los afiliados de Futuro ARS y Primera ARS, en reclamo de una revisión de las tarifas y condiciones de contratación con ambas aseguradoras.

La asociación de clínicas precisó que la medida no afectará los servicios de emergencias ni la atención de pacientes hospitalizados o ingresados en unidades de cuidados intensivos, con el propósito de garantizar la continuidad de la atención en los casos que comprometan la vida de los pacientes.

En un comunicado anterior, ARS Futuro había señalado que "sus tarifas siempre han sido acordadas individualmente y consensuadas con cada clínica, las cuales generalmente en promedio se encuentran entre un 25 % y un 30 % por encima del promedio que pagan las ARS que se encuentran en negociaciones con la Andeclip".