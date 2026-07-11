Los casos de dengue ya superan a los de 2025 en el mismo periodo

Se recomienda tapar los envases con agua almacenada para evitar los criaderos del mosquito que ocasiona el dengue. ( FUENTE EXTERNA )

El dengue rompió la tendencia de descenso que había mantenido durante gran parte del año y acumula dos casos más que los registrados en igual período de 2025, según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 25, divulgado por el Ministerio de Salud Pública.

Hasta el 27 de junio se habían confirmado 153 casos de dengue en el país, frente a los 151 notificados durante las primeras 25 semanas del año pasado.

Aunque el incremento es mínimo, representa un cambio de tendencia respecto a boletines anteriores, cuando el acumulado permanecía por debajo del registro del año anterior.

Durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas (22-25) se confirmaron 35 casos de la enfermedad. El grupo de edad más afectado continúa siendo el de 10 a 19 años y predomina el sexo masculino. El serotipo identificado con mayor frecuencia es el dengue D2.

Malaria

En contraste, la malaria mantiene una marcada tendencia descendente.

Durante la semana epidemiológica 25 se confirmó un solo caso, correspondiente a un residente de un foco activo de la provincia San Juan.

El acumulado nacional asciende a 101 casos, una reducción de 84 % en comparación con los 602 registrados en igual período de 2025.

El Ministerio de Salud atribuye esta disminución al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos, el diagnóstico oportuno, el tratamiento supervisado y las acciones de control vectorial desarrolladas en los focos de transmisión de San Juan y Azua.

Leptospirosis

En cuanto a la leptospirosis, durante la semana 25 no se notificaron casos confirmados.

Sin embargo, el acumulado nacional alcanza los 203 casos, frente a 58 registrados en las primeras 25 semanas de 2025. Las muertes asociadas a esta enfermedad se mantienen en 15.

Puerto Plata y Santo Domingo concentraron la mayor cantidad de casos confirmados durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas.

Muertes maternas e infantiles

El boletín también muestra una reducción en la mortalidad materna. Durante la semana analizada se notificaron cinco defunciones (dos madres dominicanas, dos haitianas y una española), para un acumulado de 63 muertes en lo que va de año, 24 menos que las 87 registradas en el mismo período de 2025, equivalente a una disminución de 28 %.

Las provincias con mayor número de casos acumulados son Santo Domingo, La Altagracia y el Distrito Nacional.

La mortalidad infantil también continúa en descenso.

En la semana 25 se registraron 24 defunciones, 17 menos que las notificadas en la misma semana del año pasado. En el acumulado del año se contabilizan 762 muertes infantiles, frente a 839 en igual período de 2025, lo que representa una reducción de 9 %.

Virus respiratorios

En materia de virus respiratorios, la vigilancia centinela identificó al SARS-CoV-2 como el principal agente circulante durante la semana epidemiológica 25.

También se detectó la circulación de adenovirus, virus sincitial respiratorio (VSR) e influenza A (H1N1) pdm09, aunque con menor frecuencia.

Asimismo, el informe indica que tanto la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) como la Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) permanecen dentro de la zona de éxito del corredor endémico nacional, con una incidencia inferior a la esperada para esta época del año y sin señales de alerta epidemiológica.

Durante la semana 25 solo se confirmaron dos casos de IRAG, asociados a Influenza B linaje Victoria e Influenza A(H3N2).