Seis de cada diez casos de cáncer de mama en RD se detectan en etapas avanzadas

La detección temprana del cáncer de mama se puede lograr mediante el fortalecimiento de la atención primaria. ( FUENTE EXTERNA )

Alrededor del 60 % de los casos de cáncer de mama en República Dominicana se diagnostican cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, una situación que limita las posibilidades de tratamientos menos invasivos, reduce las probabilidades de supervivencia y aumenta la presión sobre el sistema de salud.

La magnitud de esta enfermedad también se refleja en los registros del Seguro Familiar de Salud (SFS), que contabilizó 11,720 personas diagnosticadas con cáncer de mama durante 2024, de las cuales 11,162 eran mujeres y 558 hombres, según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Ante este panorama, el especialista internacional en sistemas de salud Martín Sabignoso afirmó que el país tiene una oportunidad para mejorar la detección temprana de esta enfermedad mediante el fortalecimiento de la atención primaria y una mayor coordinación entre las instituciones que integran el sistema sanitario.

"Es importante identificar en etapas más tempranas los cánceres prevalentes como el cáncer de mama. Eso mejora la salud y la calidad de vida de la población. Los tratamientos son mucho más eficaces cuando empiezan a trabajar en las etapas iniciales de la enfermedad y eso además supone un menor esfuerzo financiero para el sistema de salud", sostuvo.

Fortalecer la Atención Primaria

A su juicio, una atención primaria con mayor capacidad resolutiva permitiría que los equipos de salud conozcan mejor a la población bajo su responsabilidad, identifiquen factores de riesgo y realicen intervenciones antes de que aparezcan complicaciones.

El abogado y experto en políticas públicas consideró que uno de los principales desafíos es fortalecer la confianza de la población en el primer nivel de atención para evitar que las personas acudan directamente a los hospitales o especialistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/sabignoso-y-melissa-c81ffba0.png Martín Sabignoso y Melissa Delgado. (FUENTE EXTERNA)

"Ese es el cambio de mentalidad que también hay que seguir construyendo en la población. Si la población confirma que ese primer nivel de atención está más atento, que sabe lo que uno necesita, que tiene más herramientas y que está pendiente de cada persona, eso va a generar mayor confianza", afirmó.

Añadió que fortalecer la atención primaria también tendría un impacto económico para el sistema sanitario.

"Si logramos que las personas vayan más a los centros de atención primaria y menos a los hospitales, habrá ganancias de salud y financieras", indicó.

Las enfermedades crónicas no transmisibles representan uno de los principales desafíos para el sistema sanitario dominicano.





Proyecto piloto

De acuerdo con datos presentados durante el acto de socialización de la iniciativa Impulsalud, cerca del 70 % de las muertes registradas en el país están asociadas a este grupo de enfermedades, entre ellas el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Como parte de los esfuerzos para revertir el diagnóstico tardío del cáncer de mama, República Dominicana fue seleccionada, junto con Costa Rica y Panamá, para desarrollar un plan piloto orientado a fortalecer la prevención y la detección temprana de esta enfermedad desde la atención primaria.

Melissa Delgado, directora de Asuntos Corporativos para Roche Caribe, Centroamérica y Venezuela, explicó que el proyecto se encuentra en fase de diseño y se desarrollará en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante alianzas público-privadas.

"Cuando uno piensa en una patología como el cáncer de mama, llegar temprano significa la diferencia entre la cura o no cura", expresó.

La ejecutiva señaló que la primera etapa consistirá en analizar el recorrido de las pacientes dentro del sistema de salud para identificar las principales brechas, desde la prevención y el diagnóstico hasta el tratamiento, con el propósito de fortalecer las estrategias nacionales de atención primaria.

"Lo que buscamos es acercarnos a los sistemas de salud con una visión de atención integral y demostrar, a través de pilotos específicos, que una intervención temprana puede generar una reducción de costos para el sistema y, sobre todo, un mejor impacto en la salud de las personas", afirmó.

Delgado indicó que el levantamiento de información forma parte del piloto y permitirá definir las intervenciones más adecuadas antes de su implementación.

"Este movimiento busca no solamente hablarlo, sino demostrarlo", aseguró.

Añadió que la expectativa es iniciar el proyecto una vez concluya la fase de diseño institucional y comenzar a medir resultados en un período de entre seis meses y un año, con el objetivo de generar evidencia que contribuya a fortalecer las políticas de prevención y, de demostrar resultados, ampliar el modelo a otras zonas del país.