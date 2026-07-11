Hospital Darío Contreras aclara que video difundido en redes ocurrió en 2024

Este sábado circuló en redes sociales un video de 2024 grabado en el Hospital Darío Contreras. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Hospital Docente Traumatológico Dr. Darío Contreras informó este sábado que una información que circula en redes sociales sobre un incidente en sus instalaciones corresponde a un hecho ocurrido hace más de un año y no refleja la situación actual del centro de salud.

Situación actual

A través de un comunicado, la Dirección del hospital explicó que el contenido viralizado está descontextualizado y aseguró que la institución atraviesa una etapa de transformación, fortalecimiento institucional y mejoras en materia de seguridad.

Según el documento, firmado Andy de León, director del centro sanitario, el Darío cuenta en la actualidad con protocolos de seguridad reforzados, personal capacitado y una coordinación permanente con los organismos de seguridad del Estado, con el propósito de garantizar un ambiente de orden y tranquilidad para pacientes, familiares y colaboradores.

"Ante la circulación de una información relacionada con un hecho ocurrido hace más de un año, aclaramos que dicho contenido no refleja la realidad actual de nuestro hospital", precisó el ortopeda.

La administración del centro atribuyó estos avances al respaldo del Servicio Nacional de Salud.





De León reiteró el compromiso que mantiene el hospital de ofrecer atención médica con "calidad, calidez, humanización y seguridad" durante las 24 horas del día.

Llamado a la ciudadanía

El hospital también hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la fecha y el contexto de las informaciones que circulan en redes sociales antes de compartirlas y a consultar los canales oficiales para conocer la situación real del centro.

Sobre el hecho El video que volvió a circular recoge la agresión perpetrada el domingo 17 de noviembre de 2024 en el área de Emergencia contra el personal de salud del centro sanitario por parte de un paciente de 28 años y su pareja, ambos de nacionalidad haitiana. Según se explicó en ese entonces, tras recibir al paciente y admitirlo en área de triaje, él y su esposa iniciaron la agresión al personal médico y de enfermería que prestaba servicios e incluso amenazaron con un arma blanca, tipo puñal, que el hombre logró entrar de manera oculta.