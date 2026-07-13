Pro Consumidor afirma que ha disminuido la falsificación de medicamentos en el país

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, durante su participación en el foro "Fármacos falsos, riesgos reales: protegiendo la salud de nuestra gente". ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, aseguró este lunes que la falsificación y el comercio ilícito de medicamentos han disminuido de manera significativa durante la actual gestión de gobierno, como resultado de los operativos conjuntos realizados por las instituciones que integran la Mesa de Ilícitos.

Durante su participación en el foro "Fármacos falsos, riesgos reales: protegiendo la salud de nuestra gente", celebrado en Santiago, el funcionario afirmó que las acciones de vigilancia han permitido desmantelar redes de distribución de medicamentos irregulares y fortalecer la seguridad de los consumidores.

Alcántara explicó que una parte importante de los productos denunciados como medicamentos falsificados corresponde, en realidad, a muestras médicas, cuya comercialización está prohibida por la legislación dominicana.

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Indicó que Pro Consumidor se reunió con la Asociación de Representantes y Agentes de Productos Farmacéuticos para determinar el origen de estos productos y establecer cómo llegan a establecimientos comerciales.

"Estos insumos, aunque contienen las moléculas originales, no están autorizados para la venta, lo que refuerza la necesidad de vigilancia y control en el mercado farmacéutico nacional", sostuvo.

El director de Pro Consumidor señaló que, al inicio del gobierno de Luis Abinader, la institución y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) recibían decenas de denuncias relacionadas con medicamentos falsificados y adulterados.

Sin embargo, afirmó que esas reclamaciones han disminuido de forma considerable debido a los operativos permanentes en farmacias y comercios informales.

"Hoy no llega ninguna reclamación ni denuncia a Pro Consumidor porque le damos seguimiento todos los días", expresó.

Medicamentos retirados del mercado

Alcántara reconoció que aún existen desafíos para controlar la venta irregular de muestras médicas y otros productos cuya comercialización está prohibida por la Ley General de Salud 42-01.

Asimismo, informó que entre 2022 y 2025 las autoridades retiraron del mercado más de 42 millones de unidades de medicamentos vencidos y falsificados en distintos puntos del país.

El foro también contó con la participación del director de Digemaps, Marcos Balaguer; del directivo de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf), Juan Miguel Madera, y del senador por Santiago, Daniel Rivera, quien fungió como moderador.