Salud Pública de RD ha atendido a más de 1,200 afectados por el terremoto en Venezuela

Fotografía de archivo de un avión de la Fuerza Aérea Dominicana que transportó ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos en Venezuela. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que el Equipo Médico de Emergencias de la República Dominicana (EMT-RD) ha brindado más de 1,200 atenciones médicas a personas afectadas por el terremoto ocurrido en Venezuela, a seis días del inicio de su misión humanitaria en ese país.

La brigada dominicana opera un hospital de campaña en Catia La Mar, donde ofrece consultas médicas, medicamentos y atención especializada como parte de la Misión Humanitaria Quisqueya Solidaria , impulsada por el Gobierno dominicano.

Según la institución, esta constituye la primera misión internacional de un Equipo Médico de Emergencias Tipo 1 del país, certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante los primeros seis días de operaciones, el personal de salud realizó 710 consultas generales y de emergencia, 232 atenciones ginecológicas, 144 consultas pediátricas y 114 intervenciones en salud mental.

181 personas atendidas en un solo día

Además de las consultas, el equipo ha distribuido medicamentos, aplicado vacunas, realizado estudios diagnósticos, procesado agua para consumo humano, desarrollado jornadas de saneamiento y brindado apoyo psicológico a la población afectada.

Solo el sábado fueron atendidas 181 personas, lo que, según Salud Pública, refleja el incremento en la demanda de servicios y la confianza de la comunidad en el hospital de campaña dominicano.

El ministerio indicó que la misión está integrada por médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos, especialistas en agua y saneamiento y personal logístico, quienes trabajan bajo estándares internacionales de respuesta a emergencias.

La institución destacó que este despliegue representa un precedente para el país al demostrar la capacidad técnica y operativa de la República Dominicana para brindar asistencia médica en escenarios de desastres internacionales.