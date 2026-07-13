República Dominicana muestra resultados alentadores en estudios sobre la demencia

La demencia suele afectar a la población mayor de 60 años. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana figura entre los países latinoamericanos que aportan evidencia alentadora frente al avance de la demencia, según dos investigaciones internacionales publicadas este lunes en las revistas científicas JAMA Neurology y The Lancet.

El primer estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Washington en San Luis y la Universidad de Newcastle, analizó información de casi 17,000 adultos mayores de 65 años recopilada entre 2003 y 2006 y nuevamente entre 2016 y 2020 en cinco países de América Latina y el Caribe: Cuba, República Dominicana, México, Perú y Puerto Rico.

Entre los hallazgos de la investigación se observa que, a diferencia de México, Perú y Puerto Rico, donde la prevalencia de la demencia aumentó significativamente en las últimas dos décadas, República Dominicana y Cuba lograron mantener estables sus tasas de la enfermedad.

Mientras la prevalencia regional pasó de 10.6 % a 16.9 %, en República Dominicana no se observó un incremento significativo.

Los autores atribuyen esa estabilidad, entre otras razones, a que el país no habría experimentado el mismo crecimiento acelerado de la obesidad, el sedentarismo y las enfermedades metabólicas no controladas observado en otras naciones de la región.

Según la extrapolación nacional del estudio, actualmente unas 111,200 personas viven con demencia en República Dominicana.

En 2015, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia afectó a 47 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente el 5% de la población mayor de edad, una cifra que se prevé aumente a 75 millones en 2030 y 152 millones en 2050.

En el contexto local, la población mayor de 60 años en República Dominicana pasó de ser el 2.7 % en 1950 a 6.1 % en 2015 y se estima que para el 2050 llegue al 15.2 %. En cuanto a la esperanza de vida, pasó de 46.1 años de vida en el quinquenio 1950-1955 a 71.0 en 2010.

De igual manera, se espera que la población dominicana en promedio viva más años, alcanzando un promedio, de hasta 79.6 años en 2050, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Cinco hábitos que marcan la diferencia

El segundo estudio, publicado en The Lancet, ayuda a explicar por qué el control de esos factores resulta determinante.

La investigación Latam-Fingers, desarrollada durante dos años en 11 países, entre ellos República Dominicana, demostró que una intervención basada en actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización produjo una mejora de 55 % en la función cognitiva de adultos mayores con riesgo de demencia, en comparación con quienes solo recibieron recomendaciones generales de salud.

El ensayo incluyó a 1,065 participantes de entre 60 y 77 años y constituye el primer estudio multicéntrico aleatorizado de prevención del deterioro cognitivo realizado en América Latina.

Las mejoras se observaron no solo en la cognición global, sino también en la memoria episódica, la atención y las funciones ejecutivas.

La investigadora principal del estudio, Lucía Crivelli, afirmó que los resultados demuestran que "la prevención del deterioro cognitivo en América Latina no solo es posible, sino que también puede construirse a partir de evidencia generada en nuestra propia región".

Añadió que la prevención "no puede pensarse como una recomendación aislada", sino como una estrategia integral que combine ejercicio, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización.

República Dominicana participó en el estudio a través de investigadores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González y el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas.

Coincide con la estrategia dominicana

Los hallazgos también respaldan el enfoque del Plan Nacional de Respuesta a las Demencias 2020-2025 del Ministerio de Salud Pública, que identifica como pilares de la prevención precisamente la actividad física, la alimentación saludable y el control de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular.

El plan estima que alrededor del 8 % de los dominicanos mayores de 60 años vive con demencia, y proyecta que esa cifra continuará aumentando con el envejecimiento poblacional.

La prevención reduce el riesgo, pero no elimina la enfermedad

Los investigadores de Latam-Fingers subrayaron que los resultados no significan que la demencia pueda prevenirse por completo ni que exista una garantía individual de protección.

Sin embargo, consideran que la evidencia confirma que actuar de forma simultánea y sostenida sobre factores modificables del estilo de vida puede contribuir a reducir el riesgo de deterioro cognitivo.