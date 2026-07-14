Hospitales públicos recibirán las mismas tarifas que las clínicas por atender a afiliados a Senasa

Julio Landrón, director del SNS, anunció la nueva tarifa de Senasa en los hospitales. ( FUENTE EXTERNA )

Los hospitales públicos recibirán a partir de agosto una remuneración por los servicios prestados a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) del régimen contributivo equivalente a la que perciben las clínicas privadas, una medida que, según el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, fortalecerá la sostenibilidad financiera de la red estatal y eliminará los copagos para los asegurados del régimen contributivo.

El funcionario explicó que la decisión fue comunicada por el director de Senasa, Edward Guzmán, y entrará en vigor el próximo mes.

"A partir de agosto se iguala la tarifa de Senasa contributivo a todos los hospitales del país, igual que Andeclip", anunció Landrón.

"El que va con un seguro contributivo no tiene que pagar copago. Invitamos a todos los afiliados a seguir asistiendo a la red pública, donde no tendrán que pagar un centavo adicional", expresó el funcionario durante la presentación del balance de sus primeros seis meses al frente del SNS.

El doctor sostuvo que los hospitales públicos cuentan con la capacidad tecnológica y la infraestructura necesarias para ofrecer atención de calidad.

Agregó que más del 93 % de la población dominicana dispone de un seguro de salud y que alrededor de 7.3 millones de personas tienen cobertura total en la red pública mediante el régimen subsidiado.

Inversión de RD$1,000 millones para el Gautier

Entre los principales anuncios de la jornada, Landrón informó que el Gobierno dispone de casi 1,000 millones de pesos para iniciar una primera etapa de intervención del Hospital Salvador B. Gautier, iniciando por la Emergencia y el área de consultas.

Los trabajos contemplan la construcción de una nueva área de emergencia con más de 40 camas, nuevos consultorios y la incorporación de equipos de alta tecnología, entre ellos un tomógrafo, un resonador magnético y un angiógrafo para procedimientos especializados.





Asimismo, indicó que continúan las intervenciones en el Hospital Francisco Moscoso Puello y que el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras será objeto de nuevas licitaciones para mejorar áreas críticas.

Nuevo hospital traumatológico

Landrón anunció que el Hospital Traumatológico de Yaguate, en San Cristóbal, será inaugurado en noviembre próximo, como parte de la expansión de la Red Nacional de Trauma.

Aseguró que el fortalecimiento de esta red ha permitido elevar la supervivencia de los pacientes politraumatizados.

"Podemos decir a todo pulmón en el día de hoy que el que llega vivo a un hospital de la red trauma tiene más del 98 % (de probabilidad) de salir vivo de ese centro por las atenciones, los recursos humanos, el equipamiento y la facilicidad de los diferentes medicamentos que necesitan estos pacientes", afirmó.

El director del SNS recordó que la Red de Trauma pasó de tres a cinco hospitales traumatológicos especializados con la incorporación de los centros de Higüey y Azua y que continúan los trabajos para habilitar nuevas instalaciones en Sosúa y San Cristóbal.

También anunció la implementación de una plataforma de mapificación que permitirá conocer en tiempo real la disponibilidad de camas, especialistas y otros recursos hospitalarios para agilizar la atención de emergencias en todo el país.

Más de 500 médicos para los Juegos Centroamericanos

Como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el SNS dispondrá de más de 500 médicos para brindar cobertura sanitaria a atletas, delegaciones y espectadores durante el evento deportivo, según comentó Landrón.

Récord de servicios

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/whatsapp-image-2026-07-14-at-11710-pm-a0594bd9.jpeg Landrón junto a directores de diferentes centros hospitalarios. (FUENTE EXTERNA)

Durante su rendición de cuentas, Landrón informó que la Red Pública de Salud ofreció 25,395,290 servicios especializados entre enero y junio de 2026, la mayor producción registrada por el sistema hospitalario en un primer semestre.

"Es una cifra histórica. Más de 25 millones de servicios especializados ofrecidos a la población. No es un cuento ni es fácil lograrlo. Detrás de estos números hay historias de esperanza, pacientes que recibieron consultas, cirugías, diagnósticos oportunos y una atención que cambió el rumbo de sus vidas", expresó.

El funcionario atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la gestión hospitalaria, el seguimiento de los indicadores de desempeño, el equipamiento de hospitales y centros de atención primaria y el trabajo coordinado con las nueve regionales de salud.

Landrón destacó, además, el fortalecimiento del primer nivel de atención para aumentar la capacidad resolutiva de los centros de salud y reducir las referencias hacia hospitales de mayor complejidad.

En salud mental, informó que la red pública dispone actualmente de 47 Unidades de Intervención en Crisis y 300 camas especializadas, con la meta de alcanzar 500 camas antes de finalizar el año.

"Era un dolor de cabeza dónde llevar un paciente en crisis. Hoy estamos dando respuesta y seguiremos avanzando hasta tener estas unidades en todos los centros de salud", señaló.

Disminuyen las muertes maternas e infantiles

El director del SNS también destacó avances en los indicadores de salud maternoinfantil.

Indicó que durante el primer trimestre de 2026 la mortalidad materna se redujo en 57.5 %, la mortalidad infantil en 21 % y la mortalidad neonatal en 18 %, mientras que la mortalidad infantil mantiene una disminución acumulada de 9 % en comparación con el mismo período del año pasado.

Asimismo, resaltó los resultados del programa Chequéate RD, impulsado por la primera dama Raquel Arbaje para la detección temprana de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata.

Según dijo, la iniciativa ha beneficiado a más de 136,000 personas mediante evaluaciones realizadas en hospitales y jornadas móviles en todo el país.

Al concluir su intervención, Landrón afirmó que su gestión continuará enfocada en fortalecer la red pública de salud, mejorar la calidad de la atención y garantizar servicios oportunos para la población.