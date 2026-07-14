Negociaciones entre Andeclip y las ARS Primera y Futuro continuarán este miércoles

Los pacientes de ARS Primera y ARS Futuro son atendidos sin contratiempos, ya que el paro de Andeclip no se materializó. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las negociaciones entre la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) y las ARS Primera y Futuro continuarán este miércoles en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo sobre las tarifas, luego de que el pasado lunes se llegó a un consenso declinando la decisión de paralizar los servicios de salud a sus afiliados.

El diálogo se desarrollará en horario vespertino en la sede del Ministerio de Trabajo, moderado por el propio ministro Eddy Olivares y la gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Aura Celeste Fernández.

ARS Primera es una Administradora de Riesgos de Salud perteneciente a Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) y ARS Futuro a la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y ARS (Adimars).

"Volvemos a reunirnos para buscar una solución definitiva en relación con ese tema, en un ambiente muy cordial, una discusión entre estas asociaciones que son actores fundamentales del Sistema de Seguridad Social pero que son actores privados", comentó Olivares en una entrevista televisiva.

De acuerdo con el funcionario, "el propósito nuestro es que haya una armonía en la prestación de estos servicios a los usuarios".

El ministro aseguró que "se está conversando de una manera franca", aunque no relevó los montos de las tarifas que se están debatiendo.

"Todo lo que tiene que ver con Seguridad Social es mucho dinero", expresó.





Hasta el último encuentro, desarrollado en la tarde del lunes, Adars proponía un aumento de un 8 % a las tarifas pagadas a las clínicas privadas, en cambio, estas solicitan un monto mayor, de al menos un 25 %, amparadas en la tasa de inflación del Banco Central que indica que la indexación correspondiente debería ser de 110 %.

ARS Futuro

A través de un comunicado, ARS Futuro dijo que la inclusión de sus afiliados en el paro que se iba a realizar a partir de hoy, 14 de julio, se trataba de un malentendido, ya que esta ARS no es miembro de Adars.

"Este acuerdo permite superar el malentendido que había con la inclusión de Futuro ARS en las negociaciones sostenidas entre la Andeclip y Adars", señaló la aseguradora.

"Agradecemos a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) por rectificar su postura y dejar sin efecto el llamado a suspensión de servicios. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, con el mismo trato y respeto a su labor que nos ha caracterizado siempre", agregó.