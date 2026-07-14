Gobierno prevé superar las 500 camas para atención de salud mental antes de finalizar el año

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este martes que prevé aumentar a más de 500 las camas destinadas a la atención de pacientes con crisis de salud mental antes de que concluya este año, como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer estos servicios en la red pública.

El director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, indicó que el sistema pasó de contar con 47 camas de intervención en crisis al inicio de la actual gestión a 314 disponibles en distintos hospitales del país.

Según explicó, la meta es que todas las provincias dispongan de capacidad para atender emergencias de salud mental, con el propósito de acercar los servicios especializados a la población.

Landrón señaló que el SNS también desarrolla jornadas de orientación sobre salud mental en centros de primer nivel, hospitales y otros establecimientos de la red pública, con el objetivo de promover la detección temprana de trastornos, reducir el estigma y facilitar el acceso a la atención especializada.

Nuevos centros y más especialistas

Como parte de la ampliación de la red de servicios, el funcionario informó que se construyen centros psicosociales en Higüey y Moca, mientras que en agosto será inaugurado otro centro especializado.

Además, anunció la apertura del primer Centro de Salud Mental Infantil de la Red Pública, que funcionará en las instalaciones del antiguo Hospital Santo Socorro, hoy Hospital Manuel Rodríguez Jiménez.

El centro contará con más de 17 camas de internamiento y ofrecerá atención especializada a niños y adolescentes con trastornos de salud mental.

El SNS también informó que amplía las residencias médicas en Psiquiatría para formar más especialistas y reducir el déficit de estos profesionales en distintas regiones del país.

Asimismo, avanzan los trabajos para poner en funcionamiento el Instituto de Neurociencias en el Centro Clínico y Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde operará la residencia nacional de Psiquiatría y se ofrecerán servicios especializados para el tratamiento de enfermedades mentales y neurológicas