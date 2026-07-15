Representantes de nueve organizaciones de profesionales y técnicos del sector salud marcharon este miércoles hasta el Palacio Nacional para exigir al presidente Luis Abinader un aumento salarial, mejores pensiones y la regularización de cientos de trabajadores, incluyendo farmacéuticos, enfermeras, psicólogos y bioanalistas.

Los manifestantes denunciaron que hay profesionales con más de 15 años de servicio que devengan apenas 26,000 pesos mensuales y pensionados que reciben 10,000 pesos, montos que calificaron como insuficientes, incluso para comprar sus medicamentos.

En medio de consignas como "¡Salud unida, jamás será vencida!" y "¡Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional!", los miembros de los colectivos recorrieron las calles hasta la sede del Poder Ejecutivo, donde entregaron un documento con sus demandas.

La movilización fue convocada por la Coordinadora Nacional de la Salud (Conasalud), integrada por la Asociación de Psicólogos de la Salud (Asopsalud), la Asociación Nacional de Bioanalistas del SNS (Asonabidss-SNS), la Asociación Farmacéutica Dominicana (AFD), la Asociación Nacional de Tecnólogos y Técnicos Radiólogos (Asonatter), la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Salud (Anatepsis), la Asociación de Pensionados y Jubilados (Asodepij), la Asociación Nacional de Licenciados y Técnicos Superiores en Imágenes Médicas (Asonaltim), además de supervisores, farmacéuticos y auxiliares de Promese/Cal.

Miles de afectados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-15-at-51410-pm-57774e4e.jpeg Varios gremios de Salud marcharon hacia el Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

La presidenta de la Asociación Farmacéutica Dominicana (AFD), Yagreysy Pérez, afirmó que la protesta buscó sensibilizar al mandatario sobre la situación que enfrentan miles de trabajadores del sector.

"Todos estamos a una voz, señor presidente, para sensibilizarlo, señor presidente, necesitamos un aumento salarial en el gremio de la institución de Promese/CAL. En el Servicio Nacional de Salud necesitamos que se implemente el incentivo por tiempo en servicio y necesitamos que este beneficio llegue a las instituciones", dijo.

La dirigente aseguró que una de las mayores preocupaciones son los bajos ingresos de profesionales y pensionados.





"Tenemos pensionadas con 10,000 pesos que no les alcanzan ni siquiera para cubrir su medicación. Tenemos profesionales ganando 26,000 pesos por más de 15 años, especialmente en el área de farmacia. Eso es injusto, señor presidente. Lo que estamos pidiendo es que se nos incluya", reiteró.

Pérez también manifestó la disposición de los gremios a dialogar con el Gobierno.

"Estamos aquí para llegar a un acuerdo con usted, para que usted tome en cuenta las instituciones del Servicio Nacional de Salud, todos aquellos profesionales técnicos, auxiliares y también a la institución de Promese/CAL".

Demandas

Además del aumento salarial para el personal de Promese/Cal, los gremios reclamaron la aplicación de incentivos por tiempo en servicio y distancia, reclasificación de puestos, pensiones equivalentes al 100 % del salario con incentivos, regularización del personal contratado con más de cinco años de servicio, nombramiento de nuevos empleados, mayor abastecimiento de insumos y un incremento de las pensiones acompañado de un seguro médico digno para jubilados.

Los representantes sostuvieron que la exclusión de estos gremios no solo afecta a los trabajadores, sino también la calidad de los servicios que recibe la población, por lo que solicitaron la intervención directa del presidente Abinader para obtener respuestas concretas a sus reclamos.

Ante posibles nuevas acciones, aseguraron que se mantienen en sesión permanente.