TSA mantiene orden que impide a clínicas suspender servicios a afiliados de ARS Primera y Futuro

La audiencia fue reprogramada para el 20 de julio para conocer la acción de amparo colectivo interpuesta por la DIDA. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) mantuvo este miércoles la medida que impide la suspensión de los servicios de salud a los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro y mientras aplazó para el próximo 20 de julio el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

La audiencia, celebrada de manera virtual, fue reprogramada para las 9:00 de la mañana del 20 de julio, luego de que la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), entidad accionada, solicitara el aplazamiento.

La DIDA se opuso al pedimento al considerar que cualquier retraso en el proceso no debía poner en riesgo la atención de los afiliados.

Sin embargo, el tribunal acogió la solicitud para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, pero dejó vigente la orden que prohíbe la suspensión de los servicios mientras se conoce el fondo del caso.

Con esta decisión, los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro deberán continuar recibiendo atención médica con normalidad en los centros privados afiliados.

Además de Andeclip, en la audiencia participaron como intervinientes forzosos ARS Primera, ARS Futuro, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) y la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars), a solicitud de la DIDA.

DIDA espera un acuerdo

La entidad informó que espera que, durante el plazo concedido por el tribunal, las partes logren un acuerdo que garantice la continuidad de los servicios de salud.

Asimismo, reiteró que, aunque considera legítimos los reclamos de las clínicas por una revisión de las tarifas que reciben de las administradoras de riesgos de salud (ARS), esas diferencias deben resolverse por las vías institucionales sin afectar a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La DIDA también insistió en que el TSA debe acoger de manera definitiva la acción de amparo colectivo para evitar futuras amenazas de suspensión de servicios que comprometan el derecho fundamental a la salud.

Las partes mantienen un diálogo abierto moderado por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares y la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández.



