Andeclip y las ARS alcanzan acuerdo tras cuatro horas de negociación sin revelar los detalles

Las conversaciones fueron mediadas por el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Eddy Olivares. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de cuatro horas de negociaciones en la sede del Ministerio de Trabajo, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) y las ARS Primera y Futuro alcanzaron la noche del miércoles un acuerdo sobre las tarifas de los servicios de salud, poniendo fin al conflicto que amenazaba con afectar la atención de 1.4 millones de afiliados, aunque las partes decidieron no revelar los términos del entendimiento.

El consenso fue anunciado al concluir el encuentro, encabezado por el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Eddy Olivares, con la participación de la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández, quienes mediaron en el proceso para evitar la suspensión de los servicios médicos.

Olivares valoró el entendimiento al considerar que beneficia tanto a las partes como al Sistema Dominicano de Seguridad Social y a los afiliados de las administradoras de riesgos de salud involucradas.

"Sí, fue, fue muy importante para las partes, pero también para el Sistema de Seguridad Social y los afiliados", dijo.

El funcionario explicó que existió disposición de ambas partes para poner fin a la incertidumbre generada por el anuncio de suspensión de servicios a los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro.

"Hubo una buena disposición de arribar a un acuerdo que pusiera fin a esa situación de incertidumbre que afectaba a los afiliados de dos de las ARS a las que Andeclip había establecido como las que les paralizaría el servicio", comentó.

Agregó que el acuerdo restablece la normalidad en la prestación de los servicios.

"Ya, ya eso no va a ocurrir (anuncio de suspensiones). El mensaje interesante es que retorna la normalidad sin ningún tipo de incertidumbre futura para los afiliados de esas ARS", agregó.

Olivares indicó además que el pacto fue favorable tanto para las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) como para las clínicas privadas y resaltó que las partes acordaron divulgar más adelante los detalles del entendimiento.

"Se trata de un conflicto económico entre empresas privadas. Ellos determinaron que más adelante van a ofrecer los datos sobre lo que se acordó", respondió.

Prestación de servicios sin temor

De su lado, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas, saludó el entendimiento y destacó que el principal resultado es la continuidad de la atención a los pacientes.

"Pero lo importante, yo entiendo, es que los afiliados y el pueblo en general sepan que hay un acuerdo entre la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud y Andeclip que garantiza la prestación de servicios sin ningún tipo de temor", fueron sus palabras.

De su lado, el presidente de Andeclip, Rafael Mena, aseguró que las clínicas continuarán ofreciendo asistencia a los afiliados de ambas ARS.

"Seguimos dándole servicio a los pacientes, a prácticamente la mitad de la población de la República Dominicana, ya que nosotros le damos servicio al 49% (de los afiliados)", dijo.

Poco después del anuncio, ARS Futuro informó en sus redes sociales que el acuerdo garantiza la continuidad de los servicios médicos para todos sus afiliados en las clínicas del país, sin interrupciones.

La aseguradora agradeció la mediación de Olivares y Fernández, así como la disposición de Andeclip de dejar sin efecto la suspensión de servicios que había sido anunciada.

Asimismo, indicó que el entendimiento permitió superar "el malentendido que existía con la inclusión de Futuro ARS en las negociaciones entre Andeclip y Adars", ya que este pertenece a la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y ARS (Adimars) y reiteró su compromiso de seguir trabajando con los prestadores para garantizar una atención oportuna y de calidad.

Ninguna de las partes informó el porcentaje de incremento acordado ni otros aspectos de la negociación.

Posiciones iniciales

En la primera reunión, celebrada el pasado lunes, Adars propuso un aumento de un 8 % en las tarifas, mientras que Andeclip planteó un incremento de al menos un 25 % o una cifra superior, al argumentar que los costos operativos de las clínicas han aumentado de manera sostenida en los últimos años.

El proceso de diálogo se produjo luego de que Andeclip anunciara la suspensión de los servicios electivos a los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro, medida que posteriormente quedó sin efecto tras una orden del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que prohibió la interrupción de la atención médica mientras continuaban las negociaciones.

En las conversaciones también participaron representantes de las ARS, Andeclip y miembros de la Coordinadora Nacional de Salud, quienes dieron seguimiento al proceso que finalmente concluyó con un acuerdo.