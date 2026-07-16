Especialista advierte que péptidos para bajar de peso deben usarse solo bajo supervisión médica

La doctora Magelin Méndez señaló que antes de iniciar el tratamiento es indispensable realizar una evaluación médica que determine si el paciente es candidato y mantener un seguimiento durante todo el proceso. ( FUENTE EXTERNA )

El uso de péptidos para el control del peso ha ganado popularidad en los últimos años debido a los resultados que han mostrado algunos tratamientos en la reducción de grasa corporal y el manejo de enfermedades asociadas a la obesidad. Sin embargo, especialistas insisten en que estos medicamentos no representan una solución rápida y deben utilizarse únicamente bajo supervisión médica.

La doctora Magelin Méndez, especialista en nutrición clínica, deportiva y estética, explicó que los péptidos son moléculas formadas por cadenas cortas de aminoácidos que participan en distintas funciones del organismo. Entre ellos, los agonistas del receptor GLP-1 han demostrado eficacia para favorecer la pérdida de peso en personas con obesidad o sobrepeso cuando forman parte de un tratamiento integral.

De acuerdo con la especialista, estos medicamentos ayudan a aumentar la sensación de saciedad, reducir el apetito y mejorar el control de los niveles de glucosa en sangre. Además, en pacientes seleccionados pueden contribuir a disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y mejorar la calidad de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/whatsapp-image-2026-07-16-at-84228-am-01768ff2.jpeg Ladoctora Magelin Méndez.

Efectos secundarios de los péptidos

No obstante, Méndez advirtió que estos tratamientos también pueden producir efectos secundarios, entre ellos náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y otras molestias gastrointestinales. En algunos casos, añadió, pueden presentarse complicaciones más graves, como pancreatitis o problemas en la vesícula biliar.

Por esa razón, señaló que antes de iniciar el tratamiento es indispensable realizar una evaluación médica que determine si el paciente es candidato y mantener un seguimiento durante todo el proceso.

La especialista también expresó preocupación por el incremento de la compra de estos medicamentos a través de internet o de canales no autorizados, una práctica que, afirmó, aumenta el riesgo de adquirir productos falsificados, de baja calidad o que no contienen el principio activo adecuado.

Enfoque integral para la pérdida de peso

Méndez sostuvo que la pérdida de peso sostenible requiere un enfoque integral que combine una alimentación equilibrada, actividad física, descanso adecuado, atención a la salud emocional y, cuando esté indicado, tratamiento farmacológico prescrito por un profesional.

"La mejor estrategia para bajar de peso no es la que promete resultados inmediatos, sino aquella que protege la salud, promueve cambios sostenibles y cuenta con el acompañamiento de profesionales capacitados", afirmó la especialista.

Los expertos coinciden en que los medicamentos basados en péptidos pueden ser una herramienta eficaz para determinados pacientes, pero recalcan que no sustituyen los hábitos saludables ni son una alternativa adecuada para todas las personas.

Leer más El duelo en el cáncer: una experiencia emocional que inicia desde el diagnóstico