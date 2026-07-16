Salud Pública confirma aumento de casos de dengue; el país continúa fuera de alerta epidemiológica

La fiebre es e primer síntoma asociado a dengue. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública notificó nueve nuevos casos confirmados de dengue durante la semana epidemiológica 26, elevando el acumulado nacional a 171 casos en lo que va de año.

Aunque las notificaciones han aumentado desde mayo y superan las registradas durante el mismo período de 2025 (155 pacientes), la enfermedad continúa dentro de los parámetros esperados y sin indicios de una alerta epidemiológica.

Los nuevos casos corresponden a residentes de La Altagracia (2), Santiago (2), Puerto Plata (1), Dajabón (1), Distrito Nacional (1), Espaillat (1) y Santo Domingo (1).

El boletín epidemiológico señala que desde la semana 19 se observa un incremento sostenido de las notificaciones, con la mayor concentración entre las semanas 20 y 26. El mayor número de casos se registró en la semana 24, con 15 confirmaciones, seguida por la semana 25, con 14 casos.

No obstante, el Ministerio precisa que el comportamiento del dengue permanece dentro de la zona de éxito del corredor endémico, lo que indica una circulación del virus inferior a la esperada históricamente y sin evidencia de un incremento inusual que obligue a declarar una alerta epidemiológica.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades mantienen el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el control del mosquito transmisor y las intervenciones comunitarias, incluyendo eliminación de criaderos, jornadas de limpieza y campañas educativas.

Leptospirosis y malaria

Durante la semana del 28 de junio al 4 de julio se confirmó un nuevo caso de leptospirosis, correspondiente a un adolescente de 17 años residente en la provincia Santo Domingo.

Con este diagnóstico, el acumulado nacional alcanzó 207 casos confirmados. La mayor concentración de pacientes continúa registrándose en Puerto Plata, Santo Domingo y Espaillat.

En igual período en 2025, Salud Pública apenas registraba 61 expedientes.

Hay 16 muertes relacionadas a leptospirosis en lo que va de este año 2026.

En cuanto a la malaria, a pesar de que se examinaron 543 pacientes sospechosos, el país no notificó nuevos casos durante la semana epidemiológica 26, por lo que el acumulado se mantiene en 104 casos.

La transmisión continúa concentrándose principalmente en las provincias Azua y San Juan, donde se mantienen acciones intensificadas de vigilancia, búsqueda activa de casos y control vectorial.

Continúa la circulación de virus respiratorios

El boletín también informa que durante la semana 26 continuó la circulación simultánea de varios virus respiratorios, entre ellos SARS-CoV-2 e influenza A no subtipificada.

Hasta la fecha, la vigilancia virológica ha identificado como virus predominante la influenza A no subtipificada, con 114 detecciones, seguida de influenza A(H3N2) con 71, SARS-CoV-2 con 67, influenza B no subtipificada con 47, metapneumovirus con 39 y adenovirus con 37 detecciones.

El Ministerio de Salud Pública recomendó mantener las medidas de higiene respiratoria, el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados y la vacunación de los grupos prioritarios para reducir el riesgo de complicaciones asociadas a estas infecciones.

Muertes maternas e infantiles

El boletín epidemiológico también reporta cinco muertes maternas durante la semana epidemiológica 26 (tres dominicanas y dos haitianas), correspondientes a mujeres de entre 20 y 35 años de edad residentes en las provincias Santiago (2), Santo Domingo (1), Azua (1) y Monte Cristi (1).

Con estas defunciones, el total asciende a 68 muertes maternas en lo que va de 2026, de las cuales 37 corresponden a mujeres dominicanas, 29 a haitianas, una española y otra venezolana.

En cuanto a la mortalidad infantil, durante la semana se notificaron 24 defunciones, para un acumulado de 795 muertes infantiles en lo que va del año. En el mismo período de 2025 se habían registrado 896, lo que representa una reducción de 101 fallecimientos, equivalente a cerca de un 11 %.