DAEH supera las 330 mil asistencias en el primer semestre

La institución precisó que 158,662 pacientes fueron trasladados a centros de salud para recibir atención especializada, mientras que 128,547 recibieron asistencia en el lugar de la emergencia. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) informó que realizó 330,757 asistencias entre enero y junio de 2026, un incremento de más de 30 mil servicios en comparación con el mismo período del año anterior.

De ese total, 287,209 correspondieron a atenciones prehospitalarias coordinadas a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La institución precisó que 158,662 pacientes fueron trasladados a centros de salud para recibir atención especializada, mientras que 128,547 recibieron asistencia en el lugar de la emergencia.

En el ámbito interhospitalario, la DAEH efectuó 43,548 traslados de pacientes entre centros de salud durante el primer semestre.

Abril y junio

Las estadísticas indican que entre enero y marzo se registraron 140,847 asistencias, mientras que entre abril y junio la cifra ascendió a 146,362.

El director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, afirmó que los resultados reflejan el fortalecimiento de la capacidad operativa de la institución y el compromiso de los equipos de respuesta para ofrecer atención oportuna ante las emergencias.

Durante el primer semestre de 2025 la entidad había realizado 300,657 asistencias, por lo que este año registró un aumento de más de 30 mil servicios, equivalente a un crecimiento cercano al 10 %.