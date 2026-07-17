Hospital de Emergencia dominicano supera las 2,500 atenciones a víctimas de terremotos en Venezuela

El Equipo Médico de Emergencia de la República Dominicana (EMT-RD), desplegado en Venezuela como parte de la misión humanitaria Quisqueya Solidaria, ha atendido a 2,502 personas afectadas por los terremotos registrados en ese país, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública.

Tras completar 12 días de operaciones, la brigada dominicana concentra cerca del 28 % de todas las atenciones brindadas por los Equipos Médicos de Emergencia (EMT) internacionales desplegados en Venezuela, de acuerdo con la estimación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que cifra en más de 9,000 las asistencias acumuladas por estas brigadas.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó la capacidad de respuesta del personal dominicano ante situaciones de emergencia.





"La verdadera fortaleza de un sistema de salud se pone a prueba cuando debe responder en medio de una tragedia. Nuestros profesionales han demostrado que la República Dominicana cuenta con un equipo altamente capacitado, preparado para actuar con rapidez, humanidad y los más altos estándares internacionales. Cada vida atendida, cada familia asistida y cada comunidad acompañada reafirman que nuestro Equipo Médico de Emergencia Tipo 1 tiene la capacidad de responder donde más se necesita y de representar con dignidad y solidaridad al pueblo dominicano", expresó el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, a través de una nota de prensa.

De acuerdo con el informe oficial, durante las 12 jornadas de trabajo el equipo ha ofrecido 1,413 consultas de medicina general, 321 atenciones pediátricas, 587 consultas de ginecología y 181 intervenciones en salud mental.

Además, realizó sonografías, pruebas diagnósticas para malaria, dengue y embarazo, aplicó vacunas contra la difteria y el tétanos y distribuyó 3,844 medicamentos como parte de la atención integral a la población afectada.

Acciones preventivas

La misión también desarrolló labores de salud pública para reducir el riesgo de enfermedades tras el desastre. Entre estas acciones se incluyen el procesamiento de 5,000 litros de agua potable y la cloración de 6,000 litros de reservorios.

Asimismo, ejecutó operativos comunitarios con perifoneo, entrega de material educativo, una jornada de desparasitación que benefició a unas 73 familias, además de actividades de control vectorial, educación sanitaria e intervenciones psicológicas dirigidas a las familias damnificadas.

Según Salud Pública, la misión mantiene un promedio de 220 pacientes atendidos por día desde su llegada al país suramericano.

El Equipo Médico de Emergencia Tipo 1 está integrado por médicos, enfermeras, psicólogos, epidemiólogos, especialistas en agua, saneamiento e higiene, farmacéuticos, personal logístico y de coordinación. El despliegue forma parte de la respuesta humanitaria dispuesta por el presidente Luis Abinader y busca brindar atención médica ambulatoria continua bajo los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con esta misión, el Gobierno dominicano reafirma su capacidad para ofrecer asistencia sanitaria especializada en escenarios de desastre y fortalecer la cooperación humanitaria con los países de la región.