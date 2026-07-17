Vacunas contra el dengue y el herpes zóster aún no llegan al esquema público nacional

Con más de 15 enfermedades cubiertas bajo el Esquema Nacional de Vacunación, República Dominicana cuenta con uno de los programas de inmunización más completos de la región, al ofrecer protección gratuita a niños, embarazadas y grupos vulnerables contra enfermedades prevenibles.

Sin embargo, biológicos más recientes, como las vacunas contra el dengue y el herpes zóster, aún no forman parte del esquema nacional de inmunización, una decisión que responde a criterios epidemiológicos, económicos y técnicos.

En la actualidad, el esquema nacional ofrece de manera gratuita vacunas contra enfermedades como Tuberculosis, Hepatitis B, Poliomielitis, Difteria, Tétanos, Tosferina, infecciones por Haemophilus influenzae tipo b, Rotavirus, Neumococo, Sarampión, Rubéola, Parotiditis, Influenza, Virus del Papiloma Humano y las dosis dirigidas a embarazadas para prevenir el tétanos neonatal.

Recientemente, el Ministerio de Salud Pública también incorporó el anticuerpo monoclonal Nirsevimab para proteger a recién nacidos y lactantes de alto riesgo contra el Virus Sincitial Respiratorio, una de las principales causas de hospitalización por infecciones respiratorias en menores de un año.

Las vacunas que siguen pendientes

Una de las más esperadas es la vacuna contra el dengue. El país registra circulación endémica del virus y ha enfrentado brotes importantes en los últimos años, pero la inmunización aún no ha sido incorporada al esquema público.

Actualmente existen vacunas autorizadas en distintos países. La más reciente es Qdenga, desarrollada por Takeda, cuya utilización ha sido recomendada por la OMS en determinados contextos epidemiológicos y tras un análisis de cada país sobre la carga de enfermedad, la relación costo-beneficio y la capacidad para implementar una estrategia de vacunación sostenible.

Hasta el 4 de julio de 2026, en el país se registran 689 pacientes sospechosos y 171 confirmados con dengue.

Otra vacuna disponible es Dengvaxia, aunque su uso está limitado a personas con infección previa confirmada por dengue, debido al mayor riesgo de enfermedad grave en quienes nunca habían contraído el virus.

En 2024, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah habló sobre la posibilidad de iniciar la vacunación en el país contra dengue, pero, hasta la fecha, no se ha materializado.

Otra inmunización ausente del esquema gratuito es la vacuna contra el Herpes zóster, enfermedad causada por la reactivación del virus de la varicela y que afecta principalmente a personas mayores de 50 años o con sistemas inmunológicos debilitados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/shingrix6001pps0-232818a7.jpg Shingrix, vacuna contra el herpes zóster. (FUENTE EXTERNA)

La vacuna recombinante Shingrix ha demostrado una eficacia superior al 90 % para prevenir tanto el herpes zóster como la neuralgia posherpética, una de sus complicaciones más incapacitantes.

Sin embargo, en República Dominicana solo está disponible en el sector privado a un costo que ronda los 13,500 pesos la dosis y no posee cobertura en los planes básicos de salud. Se coloca en dos dosis con un intervalo de dos a seis meses entre cada inoculación.

A partir de los 50 años: se recomienda la vacuna contra el herpes zóster para todos los adultos, incluso si ya tuvieron culebrilla (herpes zóster) o recuerdan haber padecido varicela.

A partir de los 19 años: también se recomienda para personas con el sistema inmunitario debilitado o que van a recibir tratamientos que lo deprimen (por ejemplo, algunos pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades autoinmunes o infección por VIH).

Otro dato de interés es que la población mayor de 60 años en República Dominicana pasó de ser el 2.7 % en 1950 a 6.1 % en 2015 y se estima que para el 2050 llegue al 15.2 %, un segmento que va en franco crecimiento.

¿Cómo se incorpora una nueva vacuna al esquema público?

Consultada por Diario Libre, la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV) explicó que la decisión de incorporar un nuevo biológico al esquema nacional depende de la carga de la enfermedad y de la evidencia científica disponible, requiriendo una evaluación técnica que va más allá de su disponibilidad en el mercado.

"La incorporación de una nueva vacuna al Esquema Nacional de Vacunación se justifica, cuando la enfermedad objetivo constituye un problema relevante de salud pública y la vacuna ha demostrado ser clínicamente segura y eficaz. En la actualidad, el Herpes Zóster no representa una amenaza significativa para la salud pública del país, por lo que no se dispone de evidencia que sustente su incorporación al Esquema Nacional de Vacunación en este momento", respondieron desde este cuerpo de Salud Pública comandado por la doctora Aída Lucía Vargas.

Las vacunas que integran el esquema nacional son adquiridas por el Estado a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo regional que permite a los países comprar biológicos de calidad a precios competitivos y garantizar su abastecimiento.

Las autoridades sanitarias deben evaluar la carga de enfermedad, la eficacia y seguridad del biológico, su costo, el impacto presupuestario, la relación costo-efectividad y las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. También influyen la disponibilidad de financiamiento y la capacidad del sistema para adquirir y distribuir las dosis de manera sostenida.

El tema cobra actualidad luego de que la vicepresidenta Raquel Peña sostuviera esta semana una reunión con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., una figura que durante años promovió posturas críticas hacia diversas vacunas antes de asumir el cargo.

Aunque el encuentro estuvo enfocado en fortalecer la cooperación bilateral en materia de salud, especialistas coinciden en que las decisiones sobre la incorporación de vacunas al esquema dominicano dependen de evaluaciones científicas nacionales y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de que Kennedy Jr. ha sido una figura controvertida por sus posiciones sobre las vacunas, hasta el momento no existe ningún anuncio que indique cambios en la política de inmunización de República Dominicana como resultado del encuentro.