Alianza Sanar una Nación apoya a adultos mayores con donación de alimentos y medicamentos

De izquierda a derecha: Adela Báez, vicepresidenta de Negocios de AFP Popular; Luis J. Jiménez, vicepresidente ejecutivo y gerente general de AFP Popular; doctor Demetrio Ureña, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape); y Dabeida Agramonte, gerente de la División de Proyectos de la Fundación Popular. ( FUENTE EXTERNA )

La alianza empresarial Sanar una Nación entregó al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) más de 32,000 porciones de alimentos y cerca de 2,000 tratamientos médicos especializados, con el propósito de fortalecer la atención de más de 2,000 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.

La donación incluyó 32,256 porciones de alimentos de alto valor nutricional y 1,985 tratamientos médicos, destinados a atender necesidades nutricionales y de salud de personas envejecientes en distintas provincias del país.

Durante el acto de entrega, el vicepresidente ejecutivo y gerente general de AFP Popular, Luis J. Jiménez, afirmó que la iniciativa forma parte del compromiso de la alianza con el bienestar de los adultos mayores.

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Reacciones oficiales

"Con este aporte a la labor asistencial de Conape, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir de manera continua a la salud y el bienestar integral de nuestros adultos mayores", expresó.

Por su parte, el director ejecutivo del Conape, Demetrio Ureña, agradeció la donación y destacó que permitirá ampliar la cobertura de medicamentos y apoyo nutricional para personas de la tercera edad.

Los medicamentos entregados, valorados en más de US$1.02 millones (unos RD$60.49 millones), serán utilizados para el tratamiento y seguimiento de enfermedades agudas y crónicas.

Entre los fármacos distribuidos figuran medicamentos para atender enfermedades como dengue, chikungunya y zika, además de analgésicos, antiinflamatorios y tratamientos para controlar el colesterol, la hipertensión, afecciones gastrointestinales y otras condiciones de salud frecuentes en la población adulta mayor.

La entrega corresponde a las acciones desarrolladas por la alianza durante el período abril-junio de 2026.

Composición de la alianza

Sanar una Nación está integrada por Grupo Popular, Grupo Universal, Grupo Ramos y Grupo Rica, en colaboración con CitiHope Relief & Development y el apoyo estratégico de Pagés BBDO, como parte de sus programas de responsabilidad social dirigidos a mejorar la salud y la nutrición de poblaciones vulnerables.