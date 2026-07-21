×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Novo Nordisk
Novo Nordisk

Novo Nordisk acusa a Eli Lilly de publicidad engañosa sobre medicamentos contra obesidad

La empresa danesa critica las comparaciones de sus tratamientos con los medicamentos estrella de su competidor estadounidense

    Expandir imagen
    Novo Nordisk acusa a Eli Lilly de publicidad engañosa sobre medicamentos contra obesidad
    El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk anunció una demanda en Estados Unidos contra su principal competidor, el laboratorio estadounidense Eli Lilly, por "publicidad engañosa". (FUENTE EXTERNA)

    El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk, fabricante de los tratamientos contra la obesidad y la diabetes Wegovy y Ozempic, anunció el martes una demanda en Estados Unidos contra su principal competidor, el laboratorio estadounidense Eli Lilly, por "publicidad engañosa".

    La compañía danesa denuncia "una campaña publicitaria nacional engañosa que genera confusión entre los consumidores al utilizar estudios obsoletos para comparar las dosis inyectables más altas de los medicamentos de Lilly con dosis más bajas de los fármacos inyectables de Novo Nordisk destinados al tratamiento de la obesidad y la diabetes de tipo 2", señala en su comunicado.

    Comparaciones tratamientos

    Novo Nordisk critica las comparaciones de sus tratamientos con los medicamentos estrella de su competidor estadounidense, Mounjaro y Zepbound.

    • Novo Nordisk ha desarrollado una molécula, el semaglutida, mientras que el laboratorio estadounidense Eli Lilly ha creado la molécula tirzepatida.

    El grupo danés cita en particular una campaña publicitaria basada en una comparación, según él "obsoleta", entre Zepbound y Wegovy, al no mencionar la dosis más alta de Wegovy.

    Los tratamientos contra la obesidad imitan una hormona secretada por los intestinos, el GLP-1. Pueden utilizarse para perder peso o para tratar la diabetes de tipo 2, la más extendida.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.