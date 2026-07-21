Salud Pública refuerza campaña "Ganémosle al Dengue" para prevenir y controlar el virus

El ministro de Salud Pública, Dr. Víctor Atallah, durante el relanzamiento de la campaña "Ganémosle al Dengue" ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Ministerio de Salud Pública relanzó este martes la campaña "Ganémosle al Dengue" para reforzar las acciones de prevención y control de la enfermedad en todo el territorio nacional, en momentos en que el país registra un aumento de 171 casos confirmados con respecto a los 155 pacientes registrados en el mismo período de 2025, aunque sin alcanzar niveles de alarma.

Durante el acto encabezado por el ministro de Salud, Víctor Atallah, la institución destacó las jornadas preventivas desarrolladas este año que han impactado a más de 1.1 millones de personas, con intervenciones en más de seis mil sectores y 502,228 viviendas, como parte de las acciones para prevenir y controlar la patología.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en lo que va de año las brigadas han realizado más de 17 mil fumigaciones, ejecutando 318,569 acciones preventivas y 714 perifoneos, además de eliminar 61,295 criaderos de mosquitos en comunidades priorizadas.

La institución agregó que han aplicado 486,054 tratamientos con BTI-Abate y la misma cantidad de aplicaciones de cloro. Además, de haber distribuido 31,835 frascos de cloro líquido, 5,701 tapas para tanques, 4,176 mosquiteros y 87,617 materiales educativos, entre brochures y afiches, para reforzar la prevención en los hogares.

Medidas anunciadas

Las intervenciones permitieron inspeccionar 482,159 tanques para almacenamiento de agua, de los cuales 44,057 resultaron positivos a larvas del mosquito transmisor del dengue y fueron intervenidos de manera inmediata para cortar el ciclo de reproducción del vector.

El Ministro de Salud recordó que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para combatir el dengue, por lo que exhortó a la población a eliminar los recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y solares, tapar los depósitos de almacenamiento de agua y permitir el acceso de las brigadas de salud durante los operativos comunitarios.

La campaña "Ganémosle al Dengue" continuará desarrollándose en todo el territorio nacional mediante jornadas de fumigación, eliminación de criaderos, descacharrización, educación comunitaria y vigilancia epidemiológica con el propósito de proteger la salud de la población y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/21072026-campana-ganemosle-al-dengue-joliver-brito202607210041-133bcec9.jpg Bernardino Vitoy, representante interino de la Organización Panamericana de la Salud. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/21072026-campana-ganemosle-al-dengue-joliver-brito202607210033-9a865f74.jpg A la izquierda el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, junto al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y otros funcionarios durante la actividad. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Reacción oficial

Durante la actividad, Bernardino Vitoy, representante interino de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llamó a mantener las medidas de prevención y destacó la importancia del trabajo conjunto entre la ciudadanía y las autoridades para reducir el riesgo de transmisión del dengue.

"El riesgo existe. Lo importante es que todos tomemos las medidas necesarias para reducirlo. Es una enfermedad que siempre está presente y cuyos casos aumentan o disminuyen según la temporada", afirmó.

Vitoy sostuvo que la eliminación de los criaderos del mosquito continúa siendo la principal medida para prevenir nuevos casos de dengue.