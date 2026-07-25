Fallece el ginecólogo José Plácido Montero, fundador del Departamento de Obstetricia y Ginecología de Corazones Unidos

José Plácido Montero, fundador del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Corazones Unidos, falleció este sábado a los 84 años ( FUENTE EXTERNA )

El doctor José Plácido Montero, referente de la ginecología y la obstetricia en la República Dominicana, fundador del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Corazones Unidos y director ejecutivo del Consejo Nacional de Bioética en Salud (Conabios), falleció este sábado, según informó la institución mediante un comunicado.

Nacido en Santiago de los Caballeros el 29 de agosto de 1941, Montero cursó estudios de medicina en la Universidad de Santo Domingo y en la Universidad de Barcelona. Posteriormente, obtuvo el título de doctor en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1969.

Trayectoria en la medicina

Realizó su internado y su residencia en obstetricia y ginecología en el Flushing Hospital Medical Center, en Nueva York. Además, cursó estudios de posgrado y recibió entrenamiento especializado en instituciones como la Universidad de Miami.

Entre 1976 y 1983 desarrolló su carrera en Minnesota, donde dirigió los departamentos de Obstetricia y Ginecología del Columbia Park Medical Group y del Unity Hospital and Medical Center. Asimismo, encabezó la unidad de embarazos de alto riesgo y el departamento de infertilidad de esos centros médicos.

Durante ese período, también se desempeñó como profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Minnesota.

Tras regresar al país en 1984, fue coordinador nacional de Obstetricia y Ginecología de la entonces Secretaría de Estado de Salud Pública y, posteriormente, director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina.

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Fundación de Corazones Unidos

Desde la fundación de la Clínica Corazones Unidos, dirigió el Departamento de Obstetricia y Ginecología, desde el cual contribuyó al nacimiento de miles de dominicanos.

Montero también formó parte del Consejo Nacional de Bioética en Salud desde 2005 y asumió la dirección ejecutiva del organismo en 2020, cargo desde el cual impulsó el fortalecimiento de la investigación biomédica y la aplicación de principios éticos en el país.

En su comunicado, la Clínica Corazones Unidos destacó que el especialista fue uno de los pilares de la institución y un maestro de varias generaciones de médicos, cuya vocación de servicio dejó una profunda huella en la medicina dominicana.

Asimismo, expresó sus condolencias a su esposa, sus hijos, familiares, amigos, colegas y pacientes. La institución afirmó que su legado permanecerá como ejemplo para las futuras generaciones de profesionales de la salud.