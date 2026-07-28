Impulsan la creación de espacios libre de humo en República Dominicana

Entre 7 y 8 millones de personas mueren por consumo de tabaco todos los años a nivel global. De esta cifra, alrededor de 1,200,000 de los fallecimientos son de personas no fumadoras, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En República Dominicana el 10 % de la población adulta es fumadora, y entre el 8 % y 6 % de los jóvenes de 13 a 15 años consumen cigarrillos convencionales o electrónicos, con una tendencia de consumo al alta, especialmente en las mujeres.

De acuerdo a la asesora regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Rosa Sandoval, este patrón de consumo de los jóvenes es similar al de la región, no obstante, la República Dominicana no está a la par de otros países en cuanto a qué hacer y cómo responder a esta tendencia.

Ante este panorama, la Dirección de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Vital Strategies y Tobacco-Free Kids (CTFK) trabajan en la creación de "Espacios libres de humo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/270726-entrevia-sobre-espacios--libre-de-humo--foto-juan-guio-40e7eaf5.jpg Rosa Sandoval, asesora regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Espacios libres de humo

En una entrevista a Diario Libre, Sandoval explicó que los espacios libres de humo son una medida altamente coste efectiva, por ser de bajo o poco costo y mostrar resultados para que las personas dejen de usar tabaco, para proteger a no fumadores de la exposición al humo y a las emisiones.

La iniciativa, que mostró sus primeros esfuerzos a finales de 2021 con la actualización de la regulación para espacios libres de humo en los centros de salud, busca abrir la puerta a la conversación nacional, para proteger contra la exposición del tabaco a terceras personas, y garantizar espacios de trabajo, de recreación y esparcimientos saludables.

Así como, contribuir a los esfuerzos por dejar de fumar a quienes quieren dejarlo y ayuda a desnormalizar el uso de tabaco.

Avances en el país

Andelys de la Rosa, la directora de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud, manifestó que fomentar espacios libres de humo es una decisión que se viene trabajando en el país desde hace varios años, con la capacitación de personal médico, y generando evidencias sobre el comportamiento del consumo de tabaco y cigarrillos electrónicas, para generar políticas públicas efectivas.

Manifestó la importancia del trabajo interinstitucional, con el apoyo de las organizaciones internacionales para fortalecer la estrategia y la toma de decisiones, por lo que en un principio trabajaban para generar evidencias.

En este sentido, indicó que acaban de culminar en la elaboración de una encuesta en jóvenes de 13 a 15 años, y aunque aún no están los resultados preliminares, la tendencia es a la subida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/270726-entrevia-sobre-espacios--libre-de-humo--foto-juan-guio-23-32131aca.jpg Andelys de la Rosa, directora de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud. (DIARIO LIBRE / JUAN GUIO)

Precisó que para caminar hacia una regulación de espacios 100 % libre de humo en la República Dominicana, están enfocados en iniciar por aquellos espacios que son fundamentales, básicos para la familia, para los adolescentes, y para los trabajadores.

Acciones puntuales

Para estos fines, comenzaron con la primera capacitación de médicos, a través de la OPS, certificando a 74 doctores del primer nivel y al personal de salud de las diferentes regiones del país en sensación tabáquica.

"Esta mañana tuvimos una reunión con el ministro de Salud Pública, encabezada por el, y el ministro de Administración Pública avanzando a qué podrían ser estas regulaciones por áreas en nuestro país", adelantó de la Rosa.

Indicó que ya existen acuerdos con los decanos de medicina de las universidades, a través de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina (Adofem), lo que les ha permitido conocer qué pasa con las regulaciones internas en estas academias y qué se necesita para avanzar en temas de tabaquismo.

Adelantó que, entre las acciones, el Ministerio de Salud Pública junto a la OPS realizarán el encuentro "Sin filtro: jóvenes, tabaco y realidad", el miércoles 29 de julio de 2026, con foros de científicos y actividades dirigidas a los jóvenes.

Sostuvo que la finalidad de este tipo de acciones es conocer qué le atrae a esta población, y cómo trabajar con ellos en torno al tabaquismo, para saber cómo regular el consumo de tabaco en jóvenes.

"Estos espacios 100 % libre de humo, como cualquier regulación en la República Dominicana, no nos sirve de nada si no sabemos implementarlas adecuadamente" Andelys de la Rosa Directora de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud Pública “

Destacó que desde la dirección que lidera trabajando en estrategias para avanzar de manera interinstitucionalmente, y para darle el peso de las evidencias del impacto en la salud que generan estos productos desde temprana edad, y en el transcurso de la vida.

Otras Medidas

Otras medidas muy importantes, y que en varios países de la región han implementado es tener advertencias sanitarias en los empaques de tabaco y la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio de tabacos y cigarros.

La asesora regional de la OPS, Rosa Sandoval explicó que una de las estrategias que utilizan los productos para atraer a los jóvenes es hacer del paquete algo atractivo, para fidelizar y para enganchar a nuevos consumidores.

En este sentido, indicó que históricamente los paquetes de cigarro han sido utilizados como un instrumento de desinformación.

"Qué publicidad puedo poner yo en un producto que mate que sea verdadera, por la naturaleza del producto cualquier publicidad que yo haga sobre el producto va a ser una desinformación", dijo.

Para contrarrestar la desinformación, las advertencias sanitarias recuperan el paquete y se convierten en un instrumento para educar a la población sobre los daños asociados a ese producto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/270726-entrevia-sobre-espacios--libre-de-humo--foto-juan-guio-6-e8d52817.jpg Ernesto Sebrié,director de investigación internacional de CTFK (Tobacco-Free Kids). (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Advertencias sanitarias

El director de investigación internacional de CTFK (Tobacco-Free Kids), Ernesto Sebrié nombró como ejemplo de buenas prácticas en el uso de advertencias sanitarias a Canadá, que fue el primer país en el mundo en implementarlas en 2000, y luego fue Brasil el segundo país, y el primero en las Américas.

Sebrié resaltó que es importante la rotación de las advertencias sanitarias, y que las mismas tengan distintos mensajes claves sobre los efectos en la salud y los efectos ambientales del tabaco, así como números telefónicos de especialistas para dar información de cómo dejar de fumar, o de cómo recurrir el consumo.

En tanto Gustavo Sonora, director regional para América Latina de Vital Strategies, agregó que el empaquetado neutro sería el ideal: una caja estandarizada en tipo de color, en tipo de letra, en una imagen grande.

"Ahí completamente el vehículo de publicidad, que es el paquete para quien consume, pierde todo el atractivo", describió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/270726-entrevia-sobre-espacios--libre-de-humo--foto-juan-guio-14-d569123c.jpg Gustavo Sonora, director regional para América Latina de Vital Strategies. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/270726-entrevia-sobre-espacios--libre-de-humo--foto-juan-guio-15-5fdec0f2.jpg Guillermo Paraje, doctor en Economía y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) ‹ >

Efectividad de las medidas

El doctor en Economía y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Guillermo Paraje aseguró que la implementación de estas medidas, como ambientes libres de humo, son efectiva precisamente porque llevarlas a cabo son "prácticamente gratis.

"La costo efectividad de estas medidas es enorme. Básicamente porque cuesta muy poco implementarlas. Entonces, el primer paso de la iniciativa es crear ambientes libres"

Por otro lado, Paraje indicó que el costo económico para combatir las consecuencias en la salud que generan estos productos es alto, no solo para los enfermos, sino también para quienes les cuidan, en especial las mujeres.

"Hay que atenderlos, dejan de trabajar, sus familias dejan de percibir ese ingreso. Este (costo para), las mujeres en general, porque son las mujeres, son las que cuidan a los enfermos. Ven afectadas su posibilidad de estudiar, sus posibilidades de trabajar", planteó.