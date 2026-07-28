Piden elevar a 30 mil pesos la cobertura anual de medicamentos ambulatorios

La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (Asonafiss) depositó este martes una instancia ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) en la que solicita aumentar de RD$12,000 a RD$30,000 la cobertura anual de medicamentos ambulatorios, además de una reforma al Plan Básico de Salud.

La organización también advirtió que, si no recibe una respuesta a sus planteamientos, iniciará un plan de movilizaciones a partir del próximo lunes, que incluirá piquetes pacíficos frente a las sedes de las principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El consultor jurídico de Asonafiss, Máximo Calzado, explicó que la propuesta busca mejorar el acceso de los afiliados a los medicamentos prescritos y fortalecer las prestaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

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Medidas solicitadas

Entre las medidas sometidas al CNSS figuran elevar el límite anual para medicamentos ambulatorios de RD$12,000 a RD$30,000; permitir que el monto no utilizado pueda acumularse para años posteriores; garantizar la cobertura simultánea de medicamentos complementarios prescritos para tratar una misma enfermedad, aun cuando compartan principios activos, siempre que exista justificación médica; y convocar un diálogo nacional con representantes de los afiliados, sociedades médicas, colegios profesionales, ARS y otros actores del sistema para consensuar una actualización del Plan Básico de Salud.

El presidente de Asonafiss, Joel Rodríguez, indicó que la organización espera una respuesta del CNSS a las propuestas presentadas y aseguró que, de no registrarse avances, pondrá en marcha un plan de lucha desde la próxima semana.

Rodríguez llamó a los partidos políticos, al liderazgo sindical y a otros sectores de la sociedad a respaldar las demandas, al considerar que mejorar las coberturas y prestaciones del sistema de seguridad social beneficia a millones de trabajadores y sus familias.

Próximos pasos

Según informó, las manifestaciones comenzarán frente a las ARS con mayor cantidad de afiliados y tendrán como objetivo reclamar mejores coberturas y una revisión del modelo de financiamiento del sistema.

La organización también reiteró sus cuestionamientos sobre el manejo de los recursos administrados por las ARS y sostuvo que estos deben traducirse en mayores beneficios y servicios de mejor calidad para los afiliados.

Asonafiss afirmó que continuará promoviendo reformas al Sistema Dominicano de Seguridad Social para fortalecer la protección de los trabajadores y mejorar el acceso a los servicios de salud.