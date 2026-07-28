Detectan dos casos de viruela símica en un destacamento en San Cristóbal

El Ministerio de Salud Pública exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los casos de a través de los canales oficiales. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Epidemiologíca (Digepi) del Ministerio de Salud Pública detectó en un destacamento policial de la provincia San Cristóbal nueve casos posibles de mpox o viruela símica, de los cuales dos fueron confirmados y siete continúan en evaluación.

De acuerdo a una nota de prensa de Salud Pública, los casos fueron detectados en personas que se encuentran bajo detención. Afirma que no existe evidencia de circulación comunitaria.

Las autoridades de salud precisaron que el evento permanece limitado al espacio investigado, e indicó que mantiene bajo vigilancia epidemiológica el lugar.

Salud Pública activó el Grupo de Respuesta Rápida, integrado por especialistas de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), el Viceministerio de Gestión de Riesgos y Salud Ambiental y la Dirección Provincial de Salud de San Cristóbal, para investigar, para la búsqueda activa de casos, la evaluación clínica de personas expuestas, la toma de muestras y seguimiento de contactos e inspección de las condiciones sanitarias de la edificación.

Medidas tomadas

Como parte de las acciones de control, dispuso el seguimiento de todas las personas que tuvieron contacto con los casos identificados, reforzó la vigilancia epidemiológica y emitió recomendaciones para mejorar las condiciones sanitarias y fortalecer los protocolos de evaluación.

Conforme a la nota de Salud Pública, las medidas implementadas permitieron controlar la situación y, hasta la fecha, no se han detectado nuevos contagios relacionados.

"El evento continúa bajo vigilancia epidemiológica hasta completar el seguimiento de los contactos y recibir los resultados de laboratorio pendientes", precisó la institución en el documento.

Mpox o viruela símica

La Organización Mundial de la Salud define el mpox (viruela símica) como una enfermedad causada por el virus de la mpox, que pertenece al género de los Orthopoxvirus.

La OMS explica: "los síntomas comunes de la mpox son erupciones cutáneas o lesiones mucosas que pueden durar de dos a cuatro semanas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos".

El Ministerio de Salud Pública exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Recordó que la detección oportuna, la notificación de casos sospechosos y el cumplimiento de las medidas de prevención constituyen las herramientas más efectivas para controlar cualquier evento de salud.