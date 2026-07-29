Viruela símica: qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se transmite

Una persona afecta del virus de mpox o viruela símica. ( FUENTE EXTERNA )

La confirmación de dos casos de mpox, enfermedad conocida como viruela símica o viruela del mono, en un destacamento policial de San Cristóbal ha vuelto a centrar la atención en este virus, aunque el Ministerio de Salud Pública asegura que no existe evidencia de transmisión comunitaria y que el evento permanece bajo control.

La mpox es una enfermedad causada por un virus del género Orthopoxvirus, el mismo grupo al que pertenece el virus de la viruela humana. En la mayoría de los casos provoca un cuadro leve que desaparece entre dos y cuatro semanas, aunque algunas personas pueden desarrollar complicaciones.

Síntomas de mpox

Los síntomas suelen aparecer entre una y tres semanas después de la exposición al virus. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las manifestaciones más comunes son:

Erupciones o lesiones en la piel o las mucosas que pueden durar de dos a cuatro semanas.

Fiebre .

. Dolor de cabeza.

Dolores musculares y de espalda.

y de espalda. Fatiga o falta de energía.

Inflamación de los ganglios linfáticos.

La erupción puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluidos los genitales. Comienza como manchas planas que evolucionan a pequeñas protuberancias llenas de líquido y posteriormente de pus. Finalmente forman costras que se desprenden cuando la piel sana.

Cómo se contagia

La transmisión ocurre principalmente por contacto cercano con una persona infectada.

El virus puede propagarse mediante: 1.-Contacto directo con las lesiones, costras o fluidos corporales de una persona enferma. 2.-Contacto con ropa, sábanas, toallas u otros objetos contaminados. 3.-Exposición prolongada a gotículas respiratorias durante un contacto cercano. 4.-Contacto íntimo, como besos, abrazos, caricias y relaciones sexuales.

También puede transmitirse de animales infectados a humanos mediante mordeduras, arañazos o el contacto con animales silvestres. Una mujer embarazada puede transmitir el virus al feto a través de la placenta.

Situación actual en San Cristóbal

Existen dos variantes o clados del virus. El clado II fue el responsable del brote mundial registrado en 2022 y suele causar cuadros menos graves, con una alta tasa de recuperación. El clado I, identificado principalmente en África central, puede provocar formas más severas de la enfermedad.

La mayoría de las personas con mpox se recuperan sin necesidad de tratamientos especializados.

El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene bajo vigilancia epidemiológica un evento detectado en un destacamento policial de San Cristóbal, donde una investigación identificó nueve casos sospechosos: dos fueron confirmados mediante pruebas RT-PCR y siete permanecen en evaluación.

Las autoridades precisaron que todos los casos corresponden a personas privadas de libertad y que no existe evidencia de circulación comunitaria.

Como parte de la respuesta, el Ministerio activó un equipo especializado para realizar la investigación epidemiológica, identificar y dar seguimiento a los contactos, evaluar clínicamente a las personas expuestas y reforzar las medidas de control sanitario.

Según Salud Pública, hasta el momento no se han detectado nuevos contagios relacionados con este evento, aunque la vigilancia continuará hasta concluir el seguimiento de los contactos y obtener los resultados de laboratorio pendientes.