Fadul, cuestionado por sus títulos, prepara estudios sobre su método para el autismo

El doctor José Ernesto Fadul negó haber falsificado documentos y sostuvo que cuenta con los originales. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El doctor José Ernesto Fadul, cuya propuesta de tratamiento del autismo mediante suplementos naturales ha generado un amplio debate en el país, enfrenta cuestionamientos sobre parte de las credenciales académicas registradas a su nombre ante el Ministerio de Salud Pública (MSP), después de que la Universidad de Zaragoza, en España, informara que detectó discrepancias entre algunos de esos documentos y sus archivos oficiales. El médico rechaza las acusaciones, asegura que posee la documentación que acredita su formación profesional, atribuye los señalamientos a una persecución en su contra y afirma que, paralelamente, recopila estudios adicionales solicitados por autoridades de Estados Unidos interesadas en conocer su método.

Los cuestionamientos surgieron tras una investigación que revisó los expedientes depositados por Fadul ante el Ministerio de Salud Pública y los contrastó con información suministrada por la Universidad de Zaragoza.

De acuerdo con los registros del MSP, el galeno figura con un título de Doctor en Medicina y Cirugía, con fecha del 8 de agosto de 1976; una Licenciatura en Medicina y Cirugía, del 8 de agosto de 1980 y especialidades en Medicina Familiar y Medicina Interna, correspondientes a 1982.

La Universidad de Zaragoza confirmó que Fadul cursó estudios en esa institución y obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en 1980. Sin embargo, precisó que no existe constancia de que haya obtenido un doctorado en Medicina. Asimismo, indicó que los formatos de algunos de los títulos registrados ante el Ministerio de Salud Pública no coinciden con los modelos utilizados por la universidad en las fechas señaladas y que tampoco encontró evidencia documental de las especialidades consignadas. La institución agregó que se reserva el derecho de ejercer las acciones que estime pertinentes.

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Rechaza las acusaciones

Fadul negó haber falsificado documentos y sostuvo que cuenta con los originales que respaldan su formación académica. Informó, además, que evalúa iniciar acciones legales contra quienes, según afirmó, han difundido informaciones falsas sobre sus credenciales.

El médico también atribuyó los cuestionamientos a una persecución de sectores del ámbito sanitario por su propuesta para tratar el autismo mediante suplementos naturales.

Los estudios para la evaluación en EE. UU.

En medio de la controversia, Fadul aseguró que continúa reuniendo la documentación solicitada por autoridades estadounidenses para evaluar su método terapéutico.

Explicó que, tras el interés manifestado por la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, se le requirieron datos complementarios sobre el programa, incluidos electroencefalogramas (EEG) y otras pruebas practicadas a pacientes.

Según el galeno, como parte de ese proceso ya se han realizado unas 100 evaluaciones. Añadió que lleva tres años aplicando de manera intensiva el tratamiento, atiende diariamente entre 50 y 70 pacientes y sostiene que algunos niños comienzan a hablar entre los 70 y 90 días de iniciado el protocolo, resultados que, afirma, busca documentar para presentarlos a las autoridades estadounidenses.

Luz Ogando Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.