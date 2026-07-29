El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, sostuvo este miércoles que los casos detectados de viruela símica o MPOX en un destacamento de San Cristóbal no representan peligro para la República Dominicana, ya que fueron identificados en un espacio cerrado.

El funcionario destacó que las personas contagiadas son dos privados de libertad, quienes se encuentran en aislamiento y presentan síntomas leves que no implican un riesgo para sus vidas.

"Tienen síntomas leves, nada de importancia desde el punto de vista clínico que ponga en riesgo sus vidas", expresó el ministro al hablar con la prensa tras participar en el encuentro de la Juventud: "Sin filtros: Jóvenes, Tabaco y Realidad", realizado en el marco de la misión de cooperación técnica de la OPS/OMS en República Dominicana.

No obstante, señaló que ambos permanecerán en aislamiento durante al menos dos o tres semanas, que es el tiempo recomendado para controlar la situación.

En ese sentido, llamó a la población a mantenerse tranquila, al asegurar que las autoridades mantienen un seguimiento constante de la enfermedad. Explicó que, una vez detectados los casos, se implementaron los protocolos de establecimiento y control.

"Esto es algo conocido y periódicamente aparecen estos casos. No hay ningún riesgo para la población de transmisión comunitaria hasta el momento y lo más importante es que estamos activamente siguiéndolo", precisó.

Asimismo, explicó que la variante de la viruela símica identificada en el país es la menos agresiva, ya que es la que produce menor afectación en el cuerpo.

Los casos detectados no fueron importados

El ministro indicó, además, que los nuevos contagios no son importados, ya que la infección fue contraída por personas que permanecían en un espacio cerrado, donde pueden surgir esta y otras enfermedades cuando existe un déficit en el sistema inmunológico.

"A veces, en esos recintos cerrados, por condiciones de las personas y por un déficit en el sistema inmune, las defensas bajan e infecciones que están inclusive por debajo, como el herpes, que siempre está latente, puede resurgir y provocar este tipo de problemas", explicó.

Sin embargo, manifestó que se mantienen vacunando, para evitar la aparición de nuevos contagios.

Roger Figueroa Periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), enfocado en economía y finanzas.