Salud Pública busca prohibir el uso de vapes en lugares públicos cerrados

Los ambientes 100 % libres de humo implican que todos los espacios cerrados estén libres de exposición al humo de tabaco y otras emisiones ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública, con asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), impulsa la creación de ambientes 100 % libres de humo y emisiones, una medida que incluiría la prohibición de fumar y utilizar cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado en espacios públicos cerrados.

La iniciativa comprende centros de salud, escuelas, universidades, oficinas gubernamentales, lugares de trabajo y unidades del transporte público, según informaron las autoridades durante el encuentro juvenil "Sin Filtro: Jóvenes, Tabaco y Realidad".

"Los ambientes 100 % libres de humo implican que todos los espacios cerrados estén libres de exposición al humo de tabaco y otras emisiones", indicaron los organizadores de la actividad.

La propuesta forma parte de la cooperación técnica solicitada por Salud Pública a la OPS/OMS para fortalecer las políticas nacionales de control del tabaco y garantizar el derecho de la población a respirar aire limpio.

El organismo internacional venía planteando desde 2025 la necesidad de que República Dominicana avance hacia entornos totalmente libres de humo, incluyendo las emisiones generadas por vapeadores y productos de tabaco calentado.

Vapear tampoco estaría permitido

Las autoridades advirtieron que la colocación de áreas para fumadores, la apertura de ventanas y los sistemas de ventilación no ofrecen una protección suficiente contra la contaminación producida por estos productos.

La restricción, por tanto, no estaría limitada a los cigarrillos convencionales. También alcanzaría los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos que calientan el tabaco, debido a que liberan emisiones que contaminan el aire y pueden afectar a quienes se encuentran en el mismo espacio.

La OPS sostiene que todos los productos de tabaco y nicotina implican riesgos y pueden provocar dependencia. También ha advertido que la exposición a la nicotina durante la adolescencia puede afectar el desarrollo cognitivo y aumentar el riesgo de adicción a largo plazo.

Durante el encuentro se pidió a los jóvenes involucrarse en la promoción de espacios libres de humo y reconocer las estrategias de mercadeo utilizadas para presentar los nuevos productos de nicotina como atractivos o menos perjudiciales.

La OMS estima que unos 40 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años consumen productos de tabaco en el mundo y que alrededor de 15 millones utilizan cigarrillos electrónicos.

Cifras dominicanas pendientes de actualización

Las autoridades citaron una prevalencia de consumo de productos de tabaco de 11.5 % entre los adolescentes dominicanos de 13 a 15 años durante 2019.

También situaron en alrededor de 10 % la proporción de adultos fumadores y estimaron que entre 6 % y 8 % de los adolescentes utiliza cigarrillos convencionales o electrónicos.

Sin embargo, las cifras juveniles disponibles necesitan actualización. El Ministerio de Salud Pública informó recientemente que concluyó una nueva encuesta entre estudiantes de 13 a 15 años, aunque sus resultados preliminares todavía no han sido divulgados. La institución adelantó que los datos apuntan hacia un aumento del consumo, particularmente entre las adolescentes.

En 2004, la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes había establecido que el 14.9 % de los estudiantes dominicanos de 13 a 15 años consumía algún producto de tabaco, mientras el 6.6 % fumaba cigarrillos. Por tratarse de información recopilada hace más de dos décadas, esos resultados no permiten medir adecuadamente el impacto actual de los vapeadores y otros productos emergentes.

No perjudica al turismo

Durante la actividad también se presentaron experiencias de países que adoptaron legislaciones sobre ambientes libres de humo.

Los organizadores señalaron que, después de aplicar estas restricciones, Chile registró reducciones en los infartos agudos de miocardio y en la mortalidad cardiovascular, mientras Uruguay reportó una disminución de las hospitalizaciones por infarto.

También aseguraron que en Estados Unidos, Argentina y México no se produjeron reducciones significativas en las ventas ni en el empleo de restaurantes, bares y hoteles.

En el Caribe, agregaron, países como Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago tampoco registraron efectos negativos en la llegada de turistas o el gasto turístico.

Las autoridades argumentaron que estas experiencias contradicen la idea de que prohibir fumar en lugares cerrados perjudica los negocios vinculados al entretenimiento, la gastronomía y el turismo.

Además de reducir la exposición involuntaria, Salud Pública y la OPS consideran que los ambientes libres de humo contribuyen a que el consumo deje de percibirse como una conducta normal, retrasan su inicio entre adolescentes y crean condiciones más favorables para quienes intentan abandonar la dependencia.

La OPS ha recomendado complementar estas medidas con restricciones a la publicidad y el patrocinio, eliminación de saborizantes, aumento de impuestos y servicios para dejar de fumar.

El encuentro contó con representantes de organizaciones juveniles, instituciones educativas y entidades internacionales.