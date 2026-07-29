Salud Pública pide al Mescyt validar las acreditaciones profesionales del doctor Ernesto Fadul

El Ministerio de Salud Pública solicitó al de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) una certificación que valida las acreditaciones profesionales del doctor Ernesto Fadul.

El titular de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró que la institución está "verificando" el caso, luego de que una investigación de la periodista Nuria Piera revelara el pasado fin de semana que la Universidad de Zaragoza no tener evidencia de que el médico obtuviera algunas de las especialidades que se atribuye.

"En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministerio de Salud Pública se encuentra verificando las informaciones de carácter público que han circulado recientemente. En ese sentido, ha requerido al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), en su condición de órgano competente, la certificación correspondiente sobre la validez de las acreditaciones profesionales del galeno", indicó el ministro.

El funcionario agregó que el Mescyt está investigando con la situación y que están a la espera de los resultados.

Respuesta de Fadul hasta el momento

El doctor José Ernesto Fadul ha rechazado estos señalamientos y asegura que posee la documentación que acredita su formación profesional. Los cuestionamientos surgieron tras una investigación de la periodista Nuria Piera, que revisó los expedientes depositados por Fadul ante el Ministerio de Salud Pública y los contrastó con información suministrada por la Universidad de Zaragoza.

Fadul negó ayer a Diario Libre haber falsificado documentos y sostuvo que conserva los originales que respaldan su formación académica. Informó, además, que evalúa iniciar acciones legales contra quienes, según afirmó, han difundido informaciones falsas sobre sus credenciales.

El médico también atribuyó los cuestionamientos a una persecución de sectores del ámbito sanitario por su propuesta para tratar el autismo mediante suplementos naturales.

Explicó que, tras el interés manifestado por la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, se le solicitaron datos complementarios sobre el programa, incluidos electroencefalogramas (EEG) y otras pruebas practicadas a pacientes.

Según el galeno, como parte de ese proceso ya se han realizado unas 100 evaluaciones. Añadió que lleva tres años aplicando de forma intensiva el tratamiento, atiende diariamente entre 50 y 70 pacientes y sostiene que algunos niños comienzan a hablar entre los 70 y 90 días de iniciado el protocolo. Esos resultados, afirmó, están siendo documentados para presentarlos a las autoridades estadounidenses.

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