¿Cómo puedes saber si un médico o centro de salud está habilitado por autoridades sanitarias?

Al momento de una persona realizarse un procedimiento médico o acudir a un centro de salud, puede que le surjan dudas sobre si el especialista está debidamente acreditado o si el establecimiento cumple con las normas de habilitación exigidas por el Ministerio de Salud Pública.

Para velar por la integridad y el bienestar de los pacientes, el país cuenta con páginas oficiales de verificación médica, en las que cualquier ciudadano puede comprobar si un profesional de la salud, una clínica o un hospital está debidamente acreditado.

El procedimiento es sencillo, práctico y ofrece resultados al instante. Utilizar estas herramientas puede representar un paso importante para proteger la salud e, incluso, preservar la vida.

Para verificar un centro de salud

La página web del Ministerio de Salud Pública cuenta con un apartado, ubicado casi al final de la sección de contactos de la institución, destinado a la consulta de establecimientos de salud.

En la barra que indica "Consulta de establecimiento", haga clic. El sistema lo redireccionará al portal de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud (DHSES). Una vez allí, escriba el nombre del centro médico que desea consultar en el espacio correspondiente. Si el establecimiento no está habilitado por el Ministerio de Salud Pública, aparecerá el siguiente mensaje:

"No habilitado. El centro buscado no aparece en el listado de establecimientos habilitados por la DHSES (Ministerio de Salud Pública). Si considera que esto es un error, puede contactar directamente a la DHSES para confirmar".

En cambio, si el centro cumple con todas las acreditaciones exigidas por la ley, el sistema mostrará información básica, como el nombre del hospital o clínica, su dirección y un recuadro verde con la palabra "Habilitado".

Ejemplo gráfico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/screenshot-2026-07-30-164023-5a202386.png Ejemplo de busqueda de un centro médico. (CAPTURA DE PANTALLA A PÁGINA OFICIAL.)

Especialistas en cirugía plástica

Si la consulta es para verificar a un especialista en cirugía plástica o estética, puede ingresar a la página web de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre).

En la página principal encontrará el apartado "Aquí puedes encontrar un cirujano plástico calificado", donde figura el listado de los especialistas acreditados en esa área.

Haga clic en "Ver miembros". Luego, escriba el nombre del especialista en la barra de búsqueda. Si el médico está acreditado, aparecerá una breve biografía en español e inglés, así como los centros de salud donde presta servicios.

Ejemplo gráfico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/screenshot-2026-07-30-164157-ac58f307.png Búsqueda de especialistas acreditados. (CAPTURA DE PANTALLA SITIO OFICIAL)

Con estos pasos, cualquier paciente puede confirmar si un centro de salud o un profesional cuenta con las autorizaciones correspondientes antes de someterse a un procedimiento médico.

En ese sentido, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, ha recomendado a la población verificar que los centros médicos donde planean realizarse procedimientos, al señalar que al menos 1,100 establecimientos han sido clausurados por incumplir la normativa sanitaria.

Durante esta semana volvió a colocarse en el centro del debate la habilitación de establecimientos médicos y las credenciales de los especialistas, tras la muerte de Rebecca Brizard, de 28 años, emprendedora y madre de tres hijos, residente en el batey de Palavé Brisas del Río, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Rebecca se sometió a una abdominoplastía con Enmanuel Hernández, quien se presentaba como médico. Sin embargo, tras el fallecimiento de la joven, sus familiares conocieron, a través de las autoridades sanitarias, que tiene formación como barbero.

Además, el lugar donde Rebecca fue citada el pasado viernes para practicarse el procedimiento, la Clínica Obesidad y Anti-Envejecimiento Dr. Griselda Basora, en Santo Domingo Este, tampoco figura como un centro habilitado por el Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con Ashley Brizard, hermana de la víctima, el supuesto centro médico era una vivienda con marquesina, habitaciones, antesala y otras áreas adaptadas para funcionar como clínica, además de presentar condiciones de insalubridad.

Las autoridades mantienen la búsqueda de Hernández, quien, según la Policía Nacional, huyó hacia Colombia tras el hecho. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones del caso.

Casos como el de Rebecca Brizard ponen de relieve la importancia de verificar las credenciales de los profesionales de la salud y la habilitación de los centros donde se realizan procedimientos médicos. Las autoridades insisten en que una consulta previa a través de las plataformas oficiales puede evitar que los pacientes sean víctimas de personas que ejercen ilegalmente la medicina o de establecimientos que operan al margen de las normas sanitarias.

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