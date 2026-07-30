Salud Pública: muertes infantiles se redujeron un 10 % respecto a 2025

De acuerdo con las autoridades sanitarias en las muertes infantiles se registró una reducción del 10 % respectó al mismo periodo del pasado año. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que durante la semana epidemiológica 28 se notificaron 54 muertes infantiles, mientras que el acumulado del año asciende a 949 casos, lo que representa una reducción del 10 % en comparación con las 1,056 defunciones registradas en el mismo período de 2025.

De acuerdo con las autoridades sanitarias la disminución de decesos se debe al fortalecimiento de las intervenciones dirigidas a la salud materno-infantil.

En cuanto a la mortalidad materna, el boletín señala que durante la semana epidemiológica 28 no se confirmaron defunciones. En igual período del año pasado se habían reportado cuatro fallecimientos, lo que evidencia una tendencia a la baja.

El informe atribuye estos resultados a la captación y seguimiento de las embarazadas mediante los controles prenatales, la vigilancia de la morbilidad materna extrema, así como a las mejoras en las acciones de vigilancia epidemiológica y en la notificación oportuna de los casos.

Dengue

Con relación al dengue, las autoridades indicaron que los casos se mantienen dentro de los parámetros esperados. Durante la semana epidemiológica 28 se confirmaron tres nuevos contagios, para un acumulado de 185 en lo que va de año. La tasa de incidencia se sitúa en 3.11 casos por cada 100,000 habitantes.

El Ministerio de Salud reiteró que la eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares y sus alrededores continúa siendo la medida más efectiva para interrumpir el ciclo de reproducción del Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

En cuanto a la malaria, durante la semana no se confirmaron nuevos casos. El acumulado anual se mantiene en 112 contagios, con una incidencia de 1.89 por cada 100,000 habitantes, lo que representa una reducción del 83 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Respecto a la leptospirosis, se notificó un caso durante la semana epidemiológica 28, frente a seis reportados en la misma semana de 2025. El acumulado anual asciende a 238 casos confirmados, con una incidencia de 4.01 por cada 100,000 habitantes.

En tanto, el cólera continúa sin registrar casos, tanto en la semana epidemiológica como en el acumulado del año, por lo que la incidencia permanece en cero.

La vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) mantiene un panorama favorable, al permanecer en la zona de éxito del corredor endémico, con una incidencia inferior a la esperada.

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Durante la semana epidemiológica 28 se confirmaron cinco casos asociados a virus respiratorios en la red centinela: cuatro correspondientes a influenza A (H3N2) y uno a SARS-CoV-2. En el segmento de afecciones ambulatorias (ETI), el SARS-CoV-2 se mantuvo como el agente etiológico predominante, con cuatro casos confirmados, reflejando una transmisión estable, controlada y sin señales de alerta epidemiológica.

Prevención del cáncer de cabeza y cuello

El Ministerio de Salud Pública dedicó la semana epidemiológica 28 a la prevención de enfermedades graves, entre ellas el cáncer de cabeza y cuello. En ese sentido, resaltó la importancia de la detección temprana y exhortó a la población a prestar atención a los signos de alarma.

Con motivo de la conmemoración, el pasado 27 de julio, del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, las autoridades sanitarias instaron a la ciudadanía a evitar conductas de riesgo asociadas con esta enfermedad.

El boletín precisa que el consumo combinado de tabaco y alcohol constituye la principal causa de la mayoría de los carcinomas de la boca y la laringe. Asimismo, señala que la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), especialmente el tipo 16, es responsable de un alto porcentaje de los casos de cáncer de orofaringe.