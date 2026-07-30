El Gobierno anuncia inicio del remozamiento del Hospital Salvador B. Gautier

Inicio de la primera etapa de remozamiento del Hospital Salvador B. Gautier. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) inició este jueves la primera etapa del remozamiento del Hospital Salvador B. Gautier, un proyecto cuya inversión se aproxima -según dijo la entidad- a los 1,000 millones de pesos, y busca modernizar uno de los principales hospitales de referencia de la red pública.

El acto de inicio de los trabajos fue encabezado por el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, quien indicó que la intervención forma parte del proceso de fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud impulsado por el Gobierno.

Según informó el SNS en una nota de prensa, el proyecto contempla una ejecución por etapas para mantener la prestación de los servicios mientras se desarrollan las obras.

La primera fase incluye la construcción de una nueva área de emergencias con capacidad para más de 30 camillas equipadas con sistemas de monitoreo y tecnología interconectada.

También contempla una unidad de trauma shock con cuatro camas, área de triaje, laboratorio de emergencias, servicios de imágenes con tomógrafo, equipos de rayos X, sonógrafos, sonodoppler, cámara hiperbárica y dos quirófanos para procedimientos de urgencia.

La intervención abarca además el remozamiento de las áreas de laboratorio, consultas, cirugía, cuidados intensivos quirúrgicos y la adecuación de los espacios cercanos a las áreas intervenidas. De manera progresiva también serán acondicionadas las salas de internamiento.

Landrón explicó que el remozamiento integral del Hospital Salvador B. Gautier se ejecutará en tres etapas y aseguró que el proceso fue planificado para evitar interrupciones en la atención a los pacientes.

Plan de contingencia

Como parte del plan de contingencia, el SNS informó que fueron habilitados espacios alternos dentro del hospital y diseñado un sistema de referencia hacia otros centros de la Red Pública de Salud, con apoyo de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, para garantizar la continuidad de los servicios durante la ejecución de los trabajos.

El Hospital Salvador B. Gautier, con más de 70 años de funcionamiento, es uno de los principales centros de referencia del sistema público de salud del país.