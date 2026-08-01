Enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en mujeres

Dra. Gisselle Ramírez durante una conferencia este sábado sobre riesgo cardiovascular en la mujer. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte entre las mujeres, aunque siguen siendo subdiagnosticadas y subtratadas debido a que los factores de riesgo propios del sexo femenino todavía no se incorporan de manera sistemática en la práctica clínica, advirtió la Dra. Gisselle Ramírez durante una conferencia este sábado sobre riesgo cardiovascular en la mujer.

La especialista explicó que, aunque factores como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el colesterol elevado afectan tanto a hombres como a mujeres, ellas presentan condiciones particulares que incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares a lo largo de su vida.

Entre estas mencionó la menopausia precoz, el síndrome de ovario poliquístico, las complicaciones durante el embarazo y otros antecedentes reproductivos que, aseguró, deben ser considerados al momento de evaluar el estado cardiovascular de una paciente.

Ramírez señaló que el riesgo cardiovascular femenino comienza a construirse desde edades tempranas y evoluciona durante las distintas etapas de la vida reproductiva.

En ese sentido, indicó que eventos como la menarquia, el embarazo, la infertilidad y la transición hacia la menopausia generan cambios hormonales y metabólicos que pueden influir en la salud del corazón años más tarde.

Importancia del historial reproductivo

Asimismo, destacó que las mujeres que han presentado preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional o parto prematuro tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares en el futuro, por lo que recomendó que estos antecedentes formen parte de la evaluación médica de rutina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/whatsapp-image-2026-08-01-at-113228-am-86d8ef83.jpeg Dra. Gisselle Ramírez mostrando los resultados. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"Si ignoramos el historial reproductivo, perdemos décadas de prevención primaria y secundaria", afirmó la doctora al insistir en que estos factores permiten identificar de forma temprana a las pacientes con mayor riesgo y aplicar medidas preventivas antes de que aparezcan manifestaciones clínicas.

Desafíos en el tratamiento

Durante su exposición también llamó la atención sobre la escasa participación de las mujeres en los estudios científicos relacionados con enfermedades cardiovasculares y dislipidemias.

Explicó que esta baja representación limita la generación de evidencia específica para la población femenina y contribuye a que persistan diferencias tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.

Añadió que las mujeres reciben con menor frecuencia terapias para el control del colesterol y presentan una mayor tasa de abandono del tratamiento con estatinas debido a los efectos secundarios, principalmente el dolor muscular, así como por la insuficiente orientación sobre el manejo de la enfermedad.

Como parte de sus recomendaciones, Ramírez instó a los profesionales de la salud a incorporar preguntas sobre la edad de la menopausia, antecedentes de embarazos de alto riesgo, diabetes gestacional, infertilidad y otras condiciones reproductivas durante la consulta médica, con el fin de reclasificar el riesgo cardiovascular de cada paciente.

La especialista concluyó que la prevención de las enfermedades cardiovasculares debe comenzar mucho antes de la aparición de síntomas y que reconocer los factores de riesgo específicos de las mujeres permitirá reducir la mortalidad asociada a estas patologías, que continúan siendo la principal causa de muerte femenina.