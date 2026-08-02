Más del 90 % de los pacientes con cáncer en RD son diagnosticados en etapas avanzadas

Más del 90 % de los pacientes con cáncer en la República Dominicana llegan a las unidades oncológicas cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, una situación que limita las posibilidades de aplicar tratamientos con intención curativa, advirtió el sábado el presidente de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom), Miguel Monanci.

La afirmación fue realizada durante el encuentro científico "Del Diagnóstico a la Recuperación: Cáncer con enfoque de precisión", organizado por Seguros SURA República Dominicana y la Sodom, donde especialistas analizaron los avances que ofrece la medicina de precisión para el diagnóstico y tratamiento personalizado del cáncer.

Medicina de precisión

Monanci explicó que esta modalidad permite identificar alteraciones genéticas que no pueden detectarse mediante una biopsia convencional, facilitando la selección del tratamiento más adecuado para cada paciente, especialmente en aquellos que no responden a la quimioterapia tradicional o cuya enfermedad progresa sin una causa aparente.

"La medicina de precisión ha llegado para ofrecer varias respuestas. Nos permite obtener un diagnóstico que antes no era posible y definir un tratamiento personalizado de acuerdo con las características genéticas de cada paciente", expresó.

Sin embargo, señaló que el principal desafío para su implementación en el país continúa siendo el acceso a estas tecnologías y terapias innovadoras.

Desafíos y acceso

"El problema no es el conocimiento ni la capacidad médica, sino el acceso. Esa es la principal limitante para que los pacientes puedan beneficiarse de estos tratamientos", indicó.

Durante la jornada, los especialistas coincidieron en que la medicina de precisión está transformando la manera de prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer, al permitir decisiones clínicas basadas en las características particulares de cada paciente, además de favorecer mejores resultados y una mayor calidad de vida.

El encuentro también propició el intercambio de experiencias entre profesionales de la salud y acercó al país conocimientos y prácticas que ya forman parte de otros sistemas sanitarios.

Monanci recordó que entre los cánceres más frecuentes en la República Dominicana figuran el de mama y cuello uterino en las mujeres, mientras que en los hombres predominan el de próstata. También mencionó los cánceres gastrointestinales, de pulmón, piel y de cabeza y cuello.

El oncólogo insistió en la importancia de fortalecer el diagnóstico temprano, al considerar que la mayoría de los pacientes continúa llegando a consulta cuando las opciones terapéuticas ya son limitadas.

La actividad forma parte de los esfuerzos de Seguros SURA por promover la actualización científica de los profesionales vinculados al tratamiento del cáncer y fomentar la incorporación de enfoques innovadores que contribuyan a mejorar la atención y los resultados en salud.