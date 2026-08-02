Solo 2 de cada 10 bebés dominicanos reciben lactancia materna exclusiva

Detrás de las cifras hay madres que necesitan información, acompañamiento y condiciones adecuadas para iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva. ( SHUTTERSTOCK )

Hablar de lactancia materna es hablar de los primeros meses de vida y de una decisión que, aunque suele presentarse como personal, está profundamente relacionada con el entorno que rodea a cada madre.

En República Dominicana, sin embargo, los datos muestran que todavía son pocas las familias que logran mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), apenas el 19.2 % de los bebés nacidos en los dos años previos a la encuesta recibió lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses.

Dicho de otra manera, solo dos de cada diez bebés alcanzaron esta recomendación.

La cifra representa un avance frente al 4.7 % registrado en 2014 y el 16 % de 2019. Aun así, República Dominicana permanece muy por debajo de la meta mundial del 50 % establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del promedio de América Latina y el Caribe, cercano al 43 %.

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto, UNICEF hace un llamado a mirar más allá de la decisión individual de amamantar y a fortalecer las condiciones que permiten a las madres iniciar y mantener esta práctica.

El apoyo también cuenta

La historia comienza incluso antes de que el bebé llegue a casa.

La encuesta revela que solo el 22.4 % de los recién nacidos inició la lactancia durante su primera hora de vida, un momento clave para favorecer el establecimiento de la lactancia, fortalecer el vínculo entre madre e hijo y ofrecer protección temprana frente a enfermedades.

Por eso, el acompañamiento resulta fundamental. Información confiable, servicios de salud de calidad, políticas públicas, apoyo familiar y condiciones laborales adecuadas pueden marcar la diferencia durante una etapa que supone importantes cambios para las madres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/carlos-carrera-representante-unicef-scaled-e1741712954213-e3265247.jpg Carlos Carrera, representante de UNICEF en RD. (FUENTE EXTERNA)

"Que solo dos de cada diez bebés reciban lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses debe movilizarnos como país. La lactancia materna salva vidas, fortalece el desarrollo infantil y protege la salud de las madres. Ninguna mujer debería enfrentar este desafío sin el apoyo de los servicios de salud, su familia, su comunidad y su lugar de trabajo", afirmó Carlos Carrera, representante de UNICEF en el país.

Además, los datos muestran que la alimentación infantil está atravesada por factores sociales y económicos.

Entre los niños y niñas de 6 a 23 meses cuyas madres tienen educación primaria o básica, el 63.7 % recibió una dieta con diversidad alimentaria mínima, mientras que la proporción sube a 70.8 % entre quienes tienen madres con educación universitaria o superior.

La encuesta también señala que la lactancia materna exclusiva tiende a disminuir a medida que aumentan el nivel educativo y el nivel de riqueza de las madres. Entre los factores asociados está una mayor exposición y acceso a sucedáneos de la leche materna.

Esto recuerda algo importante: las decisiones sobre la alimentación de un bebé no ocurren en el vacío. Las circunstancias económicas, sociales, culturales y laborales pueden facilitar o dificultar que una madre pueda amamantar.

"Apoyar la lactancia materna significa invertir en salud, nutrición, educación y desarrollo. Las madres necesitan información confiable, licencias de maternidad adecuadas, espacios seguros para amamantar y el respaldo de sus familias, empleadores y comunidades. Crear ese entorno favorable es una responsabilidad compartida", agregó Carrera.

Un comienzo que deja huella

Durante los primeros seis meses, la leche materna proporciona los nutrientes que necesita un bebé, fortalece su sistema inmunológico, reduce el riesgo de infecciones y favorece el desarrollo cerebral.

También ofrece beneficios para la salud de las madres y constituye una de las intervenciones de salud pública más costo-efectivas, al contribuir a reducir enfermedades y generar beneficios económicos y sociales.

De ahí que UNICEF y la OMS planteen la necesidad de acelerar las acciones para que más madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva.

Entre las medidas propuestas están fortalecer los servicios de salud, ampliar los programas de asesoramiento comunitario y apoyo entre pares, y garantizar el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

También recomiendan invertir en licencias de maternidad remuneradas y políticas laborales favorables, así como integrar el apoyo a la lactancia en la atención prenatal, perinatal y posnatal. Este acompañamiento, además, debe mantenerse en contextos humanitarios y de fragilidad.

En República Dominicana, UNICEF continúa impulsando la campaña nacional "Los datos cuentan", que promueve el uso de información confiable para comprender los principales desafíos que enfrenta la niñez y orientar políticas y acciones que garanticen su derecho a una nutrición adecuada desde el comienzo de la vida.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna sirve así como un recordatorio: amamantar puede ser una experiencia personal, pero las condiciones para hacerlo posible son una responsabilidad colectiva.

Fortalecerlas significa apostar desde el primer día por una infancia con mejores oportunidades de salud, nutrición y desarrollo.



