Apagón de más de nueve horas paraliza el Hospital Ramón Matías Mella y obliga a trasladar pacientes

Las puertas del hospital cerradas por la interrupción del servicio eléctrico. ( FUENTE EXTERNA )

La preocupación y la incertidumbre se apoderaron este lunes de los pacientes que acudieron al Hospital Provincial Ramón Matías Mella, en Dajabón, donde las consultas fueron suspendidas luego de que el centro permaneciera sin energía eléctrica durante más de nueve horas.

La situación también afecta a más de una decena de pacientes que se encuentran ingresados, quienes, según las informaciones ofrecidas, serán trasladados a otros centros de salud de la región Noroeste para garantizar la continuidad de sus tratamientos y atenciones médicas.

Desde tempranas horas, hombres y mujeres llegaron al centro asistencial procedentes de diferentes sectores y comunidades de la provincia, algunos después de recorrer varios kilómetros, con la esperanza de recibir atención médica.

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María Regalado, una de las pacientes que acudió al hospital, manifestó su preocupación al encontrar que las consultas no estaban siendo ofrecidas debido a la falta de electricidad.

"Uno viene temprano buscando una consulta y se encuentra con que no hay energía ni se está trabajando con normalidad. Es preocupante, porque aquí llegan personas enfermas que necesitan atención", expresó.

José Rafael Hernández cuestionó las condiciones en las que opera el establecimiento y aseguró que, desde su apertura, el hospital no ha logrado funcionar plenamente.

"Aquí falta de todo. Faltan médicos, personal de limpieza y otros servicios. Todo esto está pasando y nadie da la cara", sostuvo Hernández, quien también denunció dificultades en el funcionamiento del área de emergencias.

Mientras tanto, Miguel Antonio Paulino explicó que se trasladó desde la comunidad de Chacuey para recibir atención médica, pero se encontró con la suspensión de las consultas.

Paulino expresó sentirse abandonado ante las deficiencias que, según dijo, afectan al principal centro hospitalario de esta provincia fronteriza.

"Estamos desamparados. Aquí no tenemos senador, gobernadora ni diputados que vengan a enfrentar esta situación. Esta frontera se dañó", manifestó visiblemente indignado.

Sin respuesta institucional

Un equipo de periodistas intentó comunicarse con la directora del hospital para obtener una explicación oficial sobre las causas del apagón, las áreas afectadas y las medidas adoptadas para atender a los pacientes. Sin embargo, hasta el momento de redactar esta información, la funcionaria no había respondido las llamadas ni ofrecido declaraciones a los medios.

La falta de electricidad en un establecimiento de salud genera especial preocupación debido a que puede comprometer la atención de los pacientes, el funcionamiento de equipos médicos y la conservación de medicamentos y materiales que requieren refrigeración.

Los usuarios solicitaron la intervención inmediata del Servicio Nacional de Salud (SNS) y de las autoridades provinciales para garantizar el suministro permanente de energía y el funcionamiento adecuado de todas las áreas del Hospital Ramón Matías Mella.