Altas temperaturas y aire acondicionado elevan las consultas por ojo seco, advierte especialista

La corneóloga indicó que, aunque el síndrome de ojo seco es más común en adultos mayores, cada vez afecta a personas jóvenes que pasan gran parte de su jornada frente a pantallas o permanecen durante horas en espacios con aire acondicionado. ( FUENTE EXTERNA )

Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, la presencia del polvo del Sahara y el uso prolongado de aire acondicionado y dispositivos electrónicos están contribuyendo al aumento de las consultas por síndrome de ojo seco en la República Dominicana, advirtió la oftalmóloga Judith Portorreal.

La especialista explicó que el calor extremo acelera la evaporación de la película lagrimal, mientras que los ambientes climatizados reducen la humedad del aire, favoreciendo la resequedad ocular. A esto se suma el uso constante de computadoras, teléfonos celulares y tabletas, que disminuye la frecuencia del parpadeo.

"Muchas personas llegan a consulta pensando que tienen una alergia o una simple irritación, cuando en realidad presentan un cuadro de ojo seco evaporativo que requiere una evaluación especializada. Es una condición cada vez más frecuente y que no debe normalizarse", afirmó Portorreal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/whatsapp-image-2026-08-03-at-90832-am-babd7abf.jpeg La oftalmóloga Judith Portorreal.

Síntomas comunes

La corneóloga indicó que, aunque el síndrome de ojo seco es más común en adultos mayores, cada vez afecta a personas jóvenes que pasan gran parte de su jornada frente a pantallas o permanecen durante horas en espacios con aire acondicionado.

Entre los síntomas más frecuentes citó el ardor, la sensación de arena en los ojos, la picazón, el enrojecimiento, el lagrimeo constante, la visión borrosa fluctuante y la sensibilidad a la luz.

La especialista alertó que muchas personas continúan con sus actividades pese a las molestias, sin saber que la resequedad ocular persistente puede afectar la superficie del ojo y deteriorar progresivamente la calidad visual.

"El ojo seco no es solamente una molestia pasajera. Cuando no se diagnostica ni se trata adecuadamente, puede impactar el confort visual e incluso limitar actividades tan cotidianas como conducir de noche, leer o trabajar frente a una computadora", sostuvo.

Medidas preventivas

Portorreal agregó que la condición también puede repercutir en el desempeño laboral, la concentración y la calidad de vida, especialmente en quienes permanecen largas jornadas frente a dispositivos electrónicos o en ambientes climatizados.

Como medida preventiva, recomendó mantener una adecuada hidratación, hacer pausas durante el uso de pantallas, evitar la automedicación y acudir al oftalmólogo cuando los síntomas persistan.

"Así como protegemos la piel del sol o nos hidratamos durante una ola de calor, también debemos prestar atención a nuestros ojos. Un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones", concluyó.