SNS afirma que hospital de Dajabón volvió a operar, pero no aclara suspensión ni traslados

Apagón de más de nueve horas paraliza el Hospital Ramón Matías Mella y obliga a trasladar pacientes. ( FUENTE EXTERNA. )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) aseguró que el Hospital Provincial Matías Ramón Mella, en Dajabón, opera nuevamente con normalidad tras una avería eléctrica provocada por un rayo, pero no precisó cuánto tiempo permanecieron sin energía las áreas afectadas ni aclaró si fueron suspendidas consultas o trasladados pacientes.

La institución informó que la descarga eléctrica dañó el transformador, la cablería de entrada, el contador, la planta de emergencia y otros componentes del sistema eléctrico durante la madrugada de este lunes.

Según el SNS, los equipos técnicos restablecieron el suministro durante las primeras horas de la mañana y ninguna eventualidad afectó la atención de los pacientes.

Esa versión contrasta con los testimonios recogidos previamente entre usuarios del hospital, quienes denunciaron que las consultas fueron suspendidas después de que el establecimiento permaneciera más de nueve horas sin electricidad.

También se había informado que más de una decena de pacientes ingresados serían trasladados a otros centros de la región Noroeste para garantizar la continuidad de sus tratamientos. La directora del hospital no respondió inicialmente las llamadas de los periodistas que procuraban una explicación sobre la situación.

El comunicado del SNS no indica si esos traslados llegaron a realizarse, cuáles servicios fueron interrumpidos ni la hora exacta en que se normalizó completamente la asistencia.

La entidad señaló que una de las áreas del hospital permaneció energizada mediante una planta provisional contratada para mantener activos los servicios esenciales. Sin embargo, no identificó esa área ni explicó por qué el sistema de respaldo instalado en el establecimiento no pudo evitar la suspensión denunciada por los usuarios.

Medidas anunciadas

Como medida preventiva, el SNS dispuso el envío de una planta eléctrica de emergencia con capacidad de 1,000 kilovatios.

El equipo permanecerá instalado junto al generador existente para garantizar la continuidad de las atenciones ante una nueva avería.

La institución tampoco informó durante cuánto tiempo permanecerá la planta provisional, el alcance de las reparaciones necesarias ni si será realizada una evaluación integral del sistema eléctrico después de que el rayo afectara simultáneamente varios de sus componentes.

Un hospital inaugurado este año

El Hospital Provincial Matías Ramón Mella fue inaugurado el 25 de enero de 2026 con una inversión oficial de RD$1,807 millones. La infraestructura tiene 102 camas, áreas de emergencia, cuidados intensivos, quirófanos, hospitalización, hemodiálisis, imágenes diagnósticas y laboratorio.

Su entrada en funcionamiento fue programada de manera gradual. Las consultas, imágenes y laboratorio comenzarían el 16 de febrero; emergencia, hospitalización, quirófanos y cuidados intensivos, el 9 de marzo; y el resto de los servicios, incluida hemodiálisis, el 6 de abril.

No obstante, el 2 de junio, casi dos meses después de la fecha prevista para completar su apertura, autoridades del centro reconocieron que la adecuación del sistema energético y la falta de personal especializado habían retrasado el funcionamiento de varias áreas.