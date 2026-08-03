Lactancia materna: ProlactarRD aboga por actualizar la Ley 8-95 y acciones concretas

El 19.2 % de los bebés en República Dominicana recibe lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, según la encuesta ENHOGAR-MICS 2025. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, la fundadora y presidenta de ProlactarRD, Aurelina Estévez, consideró que el país necesita reforzar las acciones de apoyo a la lactancia desde el embarazo, mejorar el acompañamiento en los centros de salud y actualizar el marco legal que regula la promoción de esta práctica.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna es una iniciativa impulsada por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, con el objetivo de proteger y promover la lactancia materna en más de 170 países. Este año es lema es "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona".

En entrevista con Diario Libre, Estévez explicó que el lema de este año busca articular a distintos sectores para fortalecer las iniciativas que ya contribuyen a promover la lactancia materna.

Desde la experiencia de ProlactarRD, una de las prácticas que les ha dado resultados es la orientación a las familias desde el embarazo, involucrando tanto a las madres como a los padres.

Lactancia en RD

Citó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), según la cual el 19.2 % de los bebés en República Dominicana recibe lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, mientras que el promedio regional es de alrededor del 50 %.

No obstante, destacó que el país ha registrado avances en comparación con los datos existentes cuando surgió la organización en 2014, cuando la lactancia exclusiva se situaba en 4.7 %.

Estévez sostuvo que uno de los principales desafíos para aumentar la lactancia materna comienza en el momento del nacimiento, al considerar que muchas madres no tienen la oportunidad de colocar al recién nacido al pecho inmediatamente después del parto.

"Es una competencia totalmente desleal que se le hace a la lactancia materna. O sea, es un sistema diseñado para que la lactancia materna no funcione", afirmó.

Añadió que los profesionales de la salud deben orientar a las mujeres sobre la lactancia desde el embarazo y sostuvo que actualmente existe "una vulneración total a los derechos fundamentales", debido a prácticas que, según indicó, interrumpen el proceso natural del parto y la lactancia.

Explicó que, tras el nacimiento, el recién nacido debe ser colocado en el pecho de la madre para estimular el inicio de la producción de leche materna.

"Lo correcto es que el bebé vaya al pecho de la madre, a estimular el pecho de la mamá y ahí de una vez arranca el aumento de la producción de leche materna", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/whatsapp-image-2026-08-03-at-60121-pm-15038314.jpeg Aurelina Estévez, presidenta y fundadora de la organización ProlactarRD (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

La leche materna y las fórmulas

Durante la entrevista, Estévez definió la lactancia materna como la transición natural entre el embarazo y la vida extrauterina y explicó que la leche materna se adapta a las necesidades del niño en cada etapa de su desarrollo.

"La leche materna de una mamá de un niño de un mes es diferente a la leche materna de una mamá que está amamantando un niño de 2 años o de 3 años, porque es un alimento vivo y viene de la sangre de la mamá", señaló.

En contraste, indicó que las fórmulas infantiles mantienen la misma composición independientemente de la edad del niño.

"En el caso de la leche de fórmula, tú compras un mismo alimento y tú se lo das a un niño de 6 meses. Y el alimento no tiene ningún cambio", dijo.

Respecto al origen de estos productos, explicó que fueron desarrollados para atender situaciones en las que no era posible alimentar a los bebés con leche materna.

"La fórmula debe ser, como se llama, un sucedáneo... Pero, siempre y cuando la mamá pueda amamantar a ese niño... ese es el alimento óptimo", expresó.

Modificaciones a la Ley 8-95

Sobre la Ley No. 8-95 que declara como prioridad nacional la Promoción y Fomento de la Lactancia Materna, que regula el uso de fórmulas infantiles en el país, Estévez consideró que representó un avance cuando fue aprobada en 1995, aunque entiende que actualmente requiere modificaciones.

Indicó que la legislación permaneció con poca aplicación hasta que ProlactarRD comenzó a promover el cumplimiento de sus disposiciones mediante acciones de orientación, acompañamiento a madres y promoción de salas de lactancia.

"La mujer de hoy vive una realidad muy diferente a la realidad que se vivía en el año 1995", manifestó.

Añadió que actualmente existen instituciones estatales que no formaban parte del sistema cuando fue promulgada la ley, entre ellas el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de Salud y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Asimismo, informó que ProlactarRD impulsa la Alianza por la Corresponsabilidad Laboral, que propone ampliar de tres a seis meses la licencia por maternidad y aumentar de dos semanas a 15 días la licencia de paternidad para el sector privado.

Beneficios de la lactancia

Estévez afirmó que la lactancia materna genera beneficios para el bebé, la madre y la familia. Según explicó, en los niños puede contribuir a una mayor resistencia frente a enfermedades gastrointestinales, respiratorias y cardiovasculares, además de reducir el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y otitis, entre otros efectos.

También sostuvo que el fortalecimiento del vínculo entre madre e hijo favorece el desarrollo emocional durante la infancia.

"Mientras más años se amamanta, mayor autoestima tendrá ese niño, porque entre 0 y 5 años su desarrollo, el apego seguro y la lactancia materna lo facilita", expresó.

En cuanto a las madres, señaló que la lactancia constituye un factor protector frente al cáncer de mama, ovario y útero, además de asociarse con una menor probabilidad de osteoporosis, diabetes tipo 2 y depresión posparto.

"También está demostrado que la tendencia de la depresión posparto disminuye cuando la mujer amamanta", afirmó. Añadió que la lactancia también representa un ahorro económico para las familias al reducir los gastos en alimentación, medicamentos, consultas e internamientos.

Actividades por la Semana Mundial

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ProLactarRD desarrolla actividades gratuitas en distintas provincias para orientar a las familias sobre la importancia de esta práctica.

En Santo Domingo, la organización realizará el viernes la actividad "Coloreando la lactancia", en Megacentro, dirigida a niños y familias. El sábado 8 de agosto ofrecerá la charla "Lactancia Real. Criando en comunidad", a las 4:00 de la tarde en Sambil.

Estévez informó además que la organización trabaja en una encuesta sobre la situación de la lactancia materna en República Dominicana, con el propósito de generar evidencia que contribuya al desarrollo de futuras iniciativas.

ProlactarRD

La organización surgió a partir de la experiencia personal de su fundadora, Aurelina Estévez. ProlactarRD desarrolla programas de orientación desde el embarazo, ofrece acompañamiento a las madres y promueve el conocimiento de los derechos relacionados con la lactancia materna.

Asimismo, ha elaborado materiales con información sobre lactancia exclusiva, normativa nacional e internacional, así como los mecanismos de orientación para las familias que requieren apoyo durante este proceso.