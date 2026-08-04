Waldo Ariel Suero recomienda realizar tamiz cardíaco a recién nacidos antes del alta

Un bebé permanece en una incubadora como parte de los cuidados neonatales. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, recomendó que los recién nacidos sean sometidos a una evaluación cardiovascular y al tamizaje mediante oximetría de pulso antes de recibir el alta hospitalaria, con el propósito de detectar oportunamente posibles cardiopatías congénitas.

El cardiólogo pediatra advirtió que algunos bebés pueden nacer con alteraciones cardíacas importantes sin presentar inicialmente síntomas evidentes, lo que podría retrasar el diagnóstico y exponerlos a complicaciones durante los primeros días o semanas de vida.

"Existe una gran franja de la población dominicana, incluyendo profesionales, que no tiene el debido conocimiento de lo importante que es evaluar al nacer a un niño desde el ámbito cardíaco", señaló el especialista.

Las cardiopatías congénitas son alteraciones en la estructura del corazón presentes desde el nacimiento. Una revisión sistemática de 260 estudios, que incluyó más de 130 millones de nacimientos, estimó una prevalencia global reciente cercana a 9.4 casos por cada 1,000 nacidos vivos, equivalente aproximadamente a uno de cada 100 bebés.

Una prueba sencilla y no invasiva

El tamiz cardíaco neonatal se realiza mediante un oxímetro de pulso, dispositivo que mide el nivel de oxígeno en la sangre a través de sensores colocados en la piel del bebé.

La prueba debe efectuarse cuando el recién nacido tenga al menos 24 horas de vida. Cuando el alta está prevista antes de ese tiempo, se recomienda practicarla lo más próximo posible al momento de abandonar el centro médico.

El procedimiento compara la saturación de oxígeno registrada en la mano derecha —medición preductal— con la obtenida en uno de los pies —medición posductal—.

Las recomendaciones actualizadas de la Academia Estadounidense de Pediatría establecen que el bebé supera el tamizaje cuando presenta una saturación igual o superior al 95 % tanto en la mano derecha como en el pie y la diferencia entre ambas mediciones no supera tres puntos porcentuales.

Una saturación inferior al 90 % en cualquiera de las extremidades se considera un resultado fallido. También requiere repetición y evaluación cualquier medición inferior al 95 % o con una diferencia superior al 3 %, de acuerdo con el algoritmo clínico vigente.

No sustituye el examen médico

Un resultado anormal no confirma por sí solo una cardiopatía. Los niveles bajos de oxígeno también pueden estar relacionados con infecciones, enfermedades respiratorias, hipertensión pulmonar persistente u otras condiciones que deben ser investigadas.

En esos casos, el pediatra debe realizar una evaluación inmediata y determinar si el recién nacido necesita ser referido a cardiología pediátrica para estudios como ecocardiograma, electrocardiograma, radiografía o pruebas adicionales.

La oximetría tampoco descarta todas las cardiopatías congénitas. Las autoridades sanitarias estadounidenses advierten que algunos bebés con defectos cardíacos pueden superar el tamizaje, por lo que la prueba debe acompañarse de la historia clínica, el examen físico y los controles prenatales correspondientes.

Suero exhortó a las familias a buscar asistencia médica si el bebé presenta coloración azulada o morada en la piel, dificultad para respirar, cansancio o sudoración durante la alimentación, palpitaciones o problemas para aumentar de peso.

El especialista sostuvo que una detección temprana permite planificar el tratamiento antes de que el niño presente una emergencia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente uno de cada cuatro bebés nacidos con una anomalía cardíaca tiene una cardiopatía congénita crítica que puede requerir cirugía u otro procedimiento durante el primer año de vida.