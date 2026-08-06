Salud Pública y HOMS firman acuerdo para fortalecer diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah y el presidente del Consejo de Administración del HOMS, doctor Rafael Sánchez Español, mientras firman el acuerdo de colaboración. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio de Salud Pública y el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) firmaron este jueves un acuerdo de colaboración para fortalecer el diagnóstico, tratamiento e investigación de las hepatitis virales.

A través de la alianza público-privada, buscan ampliar el acceso de los pacientes a servicios especializados y contribuir a la meta de eliminar estas enfermedades como problema de salud pública para el año 2030.

Acciones del convenio

El convenio contempla acciones conjuntas para facilitar el diagnóstico oportuno, garantizar el acceso a tratamientos, fortalecer la atención especializada y desarrollar investigaciones que permitan mejorar la respuesta del sistema sanitario frente a las hepatitis virales.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó que el acuerdo representa una muestra de la integración entre el Estado y un centro médico de alta especialización para enfrentar una enfermedad que suele avanzar sin presentar síntomas hasta etapas tardías.

Explicó que las hepatitis virales continúan siendo una causa importante de enfermedad en el país y recordó que, a nivel mundial, más de un millón de personas fallecen cada año por complicaciones asociadas a estos virus.

Atallah afirmó que la alianza permitirá ampliar la cobertura del diagnóstico y los tratamientos para beneficiar también a personas de escasos recursos, al tiempo que fortalecerá la capacidad del sistema de salud para detectar y tratar oportunamente la enfermedad.

Compromiso del HOMS

El presidente del Consejo de Administración del HOMS, Rafael Sánchez Español, calificó el convenio como el inicio de una nueva etapa de colaboración entre el sector público y el privado para enfrentar enfermedades de alto impacto.

Sostuvo que el centro de salud privado pondrá a disposición su capacidad técnica y humana para apoyar los planes nacionales dirigidos a reducir la mortalidad por enfermedades hepáticas y alcanzar la meta de erradicación de las hepatitis virales planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2030.

En tanto, la directora del Centro de Estudios Digestivos (CED-HOMS), Brígida Navarro, expresó que la institución asume el compromiso de aportar su experiencia para fortalecer las estrategias del Ministerio de Salud Pública y disminuir el impacto de estas enfermedades, consideradas un "enemigo silente" por las graves complicaciones que generan cuando no son detectadas a tiempo.

Indicó que la Unidad de Hepatología del HOMS contribuirá con la atención de pacientes, la capacitación médica y el desarrollo de investigaciones sobre enfermedades del hígado.

Durante la actividad, la doctora Christie Perelló, directora de la Unidad de Hepatología del CED-HOMS, afirmó que el convenio fortalecerá el diagnóstico temprano, la atención especializada y la generación de evidencia científica para mejorar la toma de decisiones en salud pública.

Además, resaltó el crecimiento de Santiago como uno de los principales polos de salud del país y señaló que la alianza complementará el trabajo que desarrolla el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo y los programas de control de enfermedades transmisibles.

En el acto también participaron el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez; el director del Programa de Medicamentos de Alto Costo, Carlos Sánchez; la directora del Departamento de Programas de Infecciones Virales Transmisibles, VIH y Hepatitis, Mónica Guzmán, así como médicos especialistas y autoridades civiles de la provincia.