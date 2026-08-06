Salud Pública insta a las madres a iniciar la lactancia desde el nacimiento del bebé

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el Ministerio de Salud Pública exhortó a las madres a ofrecer lactancia materna exclusiva desde las primeras horas de vida del recién nacido y destacó los avances alcanzados por el país en los indicadores de alimentación infantil.

La información está contenida en el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 29, en el que la institución dedicó el tema principal a la lactancia materna y resaltó las acciones desarrolladas para promover y proteger esta práctica.

De acuerdo con el informe, basado en datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2025), la tasa de lactancia materna exclusiva en menores de seis meses alcanzó un 19.2 %, un aumento respecto al 16 % registrado en 2019.

El boletín también señala que el 22.4 % de las madres inicia la lactancia de forma temprana, mientras que la lactancia materna continuada se ubica en un 27.2 % a nivel nacional.

Ante estos resultados, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a las madres para mantener esta práctica y ofrecer lactancia materna exclusiva desde el nacimiento del bebé, con el propósito de seguir mejorando los indicadores nacionales.

Beneficios para madres y bebés

La institución recordó que la lactancia materna aporta al bebé los nutrientes y anticuerpos necesarios para un crecimiento saludable. Asimismo, indicó que para la madre contribuye a la recuperación posparto y ayuda a prevenir diversas patologías.

Como parte de las acciones para promover la lactancia materna, el Ministerio de Salud informó que continúa fortaleciendo la estrategia nacional mediante la implementación y certificación de las Salas Amigas de la Familia Lactante.

Estos espacios están destinados a facilitar que las madres puedan continuar con la lactancia una vez se reincorporan a sus labores, al tiempo que la institución señaló que cada vez más empresas manifiestan interés en integrarse a esta iniciativa y obtener la certificación correspondiente.